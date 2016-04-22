CodeBaseKategorien
Indikatoren

T3_adx_+di_-di_burst - Indikator für den MetaTrader 4

Ansichten:
832
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
Autor: nicht angegeben

Glättung des ADX-Indikators. Neuberechnung nur der angegebene Anzahl von Bars bei jedem neuen Tick (nicht optimiert


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7196

