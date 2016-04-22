Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ICWR v0 - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: John LotoskiDer Indikator zeichnet vier verschiedene Fibo-Linien basierend auf den vier letzten ZigZags. Nützlich, wenn er auf höheren Zeitrahmen läuft.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7186
