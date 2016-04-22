CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ICWR v0 - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 日本語 Português
Ansichten:
773
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
ICWR_v0.mq4 (11.7 KB) ansehen
ZIP herunterladen, Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor: John Lotoski

Der Indikator zeichnet vier verschiedene Fibo-Linien basierend auf den vier letzten ZigZags. Nützlich, wenn er auf höheren Zeitrahmen läuft.





Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7186

StocRSI StocRSI

Überlagerung der Stoch und RSI. Einer der am häufigsten verwendeten Indikatoren. Dies ist der am meisten Glück und Nutzen bringender Indikator.

3-line MACD 3-line MACD

Dieser Indikator ergänzt eine Glättung der Kurve des MACD.

ICWR.a ICWR.a

Das Skript zeichnet ein Fibo-Linie basierend auf den neuesten ZigZag. Dies ist ein bemerkenswertes, unnötige Arbeit vermeidendes Werkzeug für diejenigen (die Mehrheit), die ständig Fibo-Gitter zeichnen.

Trend-Power (StopLoss) Trend-Power (StopLoss)

Der Indikator basiert auf dem Vergleich des aktuellen Preises zu sechs einfachen gleitenden Durchschnitte mit den Perioden 10, 20, 30, 40, 50 und 60. Die Werte des Indikators sind festgelegt: -100, -66, -33, 0, 33, 66, 100.