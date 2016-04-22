Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
StocRSI - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1025
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Smaragd-König
Überlagerung von Stoch und RSI
Überlagerung von Stoch und RSI
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7185
3-line MACD
Dieser Indikator ergänzt eine Glättung der Kurve des MACD.BBhisto
Eine der interessantesten Änderungen der Bollinger Bänder. Es zeigt die Standardabweichung in einer Balken-Darstellung.
ICWR v0
Der Indikator zeichnet vier verschiedene Fibo-Linien basierend auf den vier letzten ZigZags. Nützlich, wenn er auf höheren Zeitrahmen läuft.ICWR.a
Das Skript zeichnet ein Fibo-Linie basierend auf den neuesten ZigZag. Dies ist ein bemerkenswertes, unnötige Arbeit vermeidendes Werkzeug für diejenigen (die Mehrheit), die ständig Fibo-Gitter zeichnen.