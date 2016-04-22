und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Instantaneous Trend Line - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1036
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Autor:
Aborigen
Einer der Indikatoren, den ich Neulingen als Eröffnungs-Indikator empfehle.
Eine der besten Methoden für das Training der wichtigsten Prinzipien des Handels (setze StoppLoss' aber keine TakeProfits, um Gewinne wachsen zu lassen, schließe in Seitwärtsmärkten und so weiter).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7177
Wie man sieht, ist der Indikator perfekt. Einfach auf der zweiten grünen Bar kaufen, und verkaufen Sie auf der zweiten roten Bar. Und nehmen Sie die ganze Bewegung mit, buchstäblich Pip für Pip.Pattern
Zeigt den Typ der Kerze oder kleiner Muster in Übereinstimmung mit der allgemeinen Einstellung.
Die Idee dieses Indikators ist ganz einfach: zeichnen von Linien, die an zeitbezogene Phasen des Marktes erinnern und wer "bestimmt die Regeln" des Marktes.3shadeopen
Einer der Indikatoren, der die Handelszeiten anzeigt.