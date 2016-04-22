CodeBaseKategorien
Indikatoren

Instantaneous Trend Line - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 日本語 Português
Ansichten:
1036
Rating:
(10)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Autor:

Aborigen

Einer der Indikatoren, den ich Neulingen als Eröffnungs-Indikator empfehle.

Eine der besten Methoden für das Training der wichtigsten Prinzipien des Handels (setze StoppLoss' aber keine TakeProfits, um Gewinne wachsen zu lassen, schließe in Seitwärtsmärkten und so weiter).

