Solar Wind - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: Yura Prokofjew
Der einzige Haken ist, die Anzeige ist, so zu sagen, dynamisch. Das heißt, er zeichnet mehr als zehn(!) Bars neu. Und das, was jetzt grün ist, war vorher rot. Und es wurde eben grün, weil der Trend nach oben ging.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7176
