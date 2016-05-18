コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Instantaneous Trend Line - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Deutsch Português
ビュー:
1305
評価:
(10)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

制作者：

Aborigen

初心者におすすめのエントリーする為のインディケータをご紹介しています。

トレードの基本を勉強する方法の一つです。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7177

Solar Winds Solar Winds

ご覧の通り完全なものです。2本目の足が暗くなれば買い、2本目の足が赤になれば売りをします。ピップスずつ動きを追います。

Pattern Alert v1.1 Pattern Alert v1.1

パターンを研究するインディケータです。また、エントリーシグナルを出します。

Murrey_Math_Line_X Murrey_Math_Line_X

Murrey Math (ММ) は、どんな市場でも使用できる自動売買システムです。このシステムは、以下の2つの主要成分から構成されています。相場の動きを測るための幾何学とギャン理論のルールをベースにしています。

3-line MACD 3-line MACD

このインディケータは、MACDに平滑化曲線を追加します。