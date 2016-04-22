und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Pattern - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 898
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: VMesquita
Zeigt den Typ der Kerze oder kleiner Muster in Übereinstimmung mit der allgemeinen Einstellung.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7175
Eine erweiterte Mustererkennung. Darüber hinaus erzeugt er ein Signal.DJ Lines
Die DJ-Lines gehören zu der Pivot-Gruppe. Alle ähnlichen Indikatoren arbeiten nach dem Prinzip - «Basierend auf den Werten des letzten Tages (Tage) ist es möglich einen Punkt zu berechnen, der auf eine Trendwende deutet, würde er gekreuzt».
Wie man sieht, ist der Indikator perfekt. Einfach auf der zweiten grünen Bar kaufen, und verkaufen Sie auf der zweiten roten Bar. Und nehmen Sie die ganze Bewegung mit, buchstäblich Pip für Pip.Instantaneous Trend Line
Einer der Indikatoren, den ich Neulingen als Eröffnungs-Indikator empfehle.