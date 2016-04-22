und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Time1 - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 891
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Die Idee dieses Indikators ist ganz einfach: zeichnen von Linien, die an zeitbezogene Phasen des Marktes erinnern und wer "bestimmt die Regeln" des Marktes.
Unten sind die verschiedenen Handelszeiten (Asien, Europa, USA) oder verschiedene Phasen dieser Sitzungen.
Diese Indikatoren können leicht angepasst werden.
Einer der Indikatoren, den ich Neulingen als Eröffnungs-Indikator empfehle.Solar Wind
Wie man sieht, ist der Indikator perfekt. Einfach auf der zweiten grünen Bar kaufen, und verkaufen Sie auf der zweiten roten Bar. Und nehmen Sie die ganze Bewegung mit, buchstäblich Pip für Pip.
Einer der Indikatoren, der die Handelszeiten anzeigt.Murrey_Math_Line_X
Murrey Math (ММ) ist ein Handelssystem, geeignet für alle Märkte. MM-System besteht aus zwei wesentlichen Komponenten: Geometrie, verwendet für die Messung der Preisentwicklung der angegebenen Markt, und eine Reihe von Regeln auf der Basis der Gann-Technik und Kerzencharts.