Time1 - Indikator für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Die Idee dieses Indikators ist ganz einfach: zeichnen von Linien, die an zeitbezogene Phasen des Marktes erinnern und wer "bestimmt die Regeln" des Marktes.

Unten sind die verschiedenen Handelszeiten (Asien, Europa, USA) oder verschiedene Phasen dieser Sitzungen.

Diese Indikatoren können leicht angepasst werden.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7178

