Indikatoren

3shadeopen - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 日本語 Português
Ansichten:
719
Rating:
(8)
Veröffentlicht:
Autor: sx ted

Einer der Indikatoren, der die Handelszeiten anzeigt.



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7179

