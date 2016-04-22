Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
3shadeopen - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 719
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: sx ted
Einer der Indikatoren, der die Handelszeiten anzeigt.
Einer der Indikatoren, der die Handelszeiten anzeigt.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7179
Time1
Die Idee dieses Indikators ist ganz einfach: zeichnen von Linien, die an zeitbezogene Phasen des Marktes erinnern und wer "bestimmt die Regeln" des Marktes.Instantaneous Trend Line
Einer der Indikatoren, den ich Neulingen als Eröffnungs-Indikator empfehle.
Murrey_Math_Line_X
Murrey Math (ММ) ist ein Handelssystem, geeignet für alle Märkte. MM-System besteht aus zwei wesentlichen Komponenten: Geometrie, verwendet für die Messung der Preisentwicklung der angegebenen Markt, und eine Reihe von Regeln auf der Basis der Gann-Technik und Kerzencharts.BBwithFractdev
Genau, "Bollinger-Bänder mit einer Bruchzahl als Multiplikator der Abweichung."