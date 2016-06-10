Participe de nossa página de fãs
Instantaneous Trend Line - indicador para MetaTrader 4
- 1513
Autor:
Aborigen
Um dos indicadores que eu recomendo aos iniciantes como um indicador para entrada.
Um dos melhores métodos de treinamento baseado nos preceitos da negociação (colocar stops, não por take-profits, deixar o lucro crescer, sair da fase de correção e assim por diante).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7177
Como você pode ver, o indicador é perfeito. Você apenas tem que comprar na segunda barra preta e vender na segunda vermelha. E você pega todo o movimento usando cada pip.Pattern
Grava um tipo de vela ou um pequeno padrão de acordo com a configuração geral.
O indicador é usado para desenhar linhas que ajudam a se lembrar de qual é a fase atual do mercado e quem é que a está gerindo.3shadeopen
Pertence ao grupo de indicadores que mostra o tempo da sessão.