Indicadores

Instantaneous Trend Line - indicador para MetaTrader 4

Scriptor
Visualizações:
1513
Avaliação:
(10)
Publicado:
Atualizado:
Autor:

Aborigen

Um dos indicadores que eu recomendo aos iniciantes como um indicador para entrada.

Um dos melhores métodos de treinamento baseado nos preceitos da negociação (colocar stops, não por take-profits, deixar o lucro crescer, sair da fase de correção e assim por diante).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7177

