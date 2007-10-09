CodeBaseРазделы
Индикаторы

Instantaneous Trend Line - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
8665
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор:

Aborigen

Один из индикаторов, которые я советую новичкам, как индикатор для входа.

Один из лучших методов тренировки основным заветам трейдинга (ставить стопы, не ставить тейк-профиты, давать прибыли расти, выходить на флэте и так далее).

