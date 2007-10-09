Смотри, как бесплатно скачать роботов
Instantaneous Trend Line - индикатор для MetaTrader 4
Автор:
Aborigen
Один из индикаторов, которые я советую новичкам, как индикатор для входа.
Один из лучших методов тренировки основным заветам трейдинга (ставить стопы, не ставить тейк-профиты, давать прибыли расти, выходить на флэте и так далее).
