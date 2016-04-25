代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Digits_Comment - MetaTrader 4脚本

Scriptor | Chinese English Русский Deutsch 日本語 Português
显示:
4901
等级:
(4)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
作者: Finware.ru Ltd

用例的一般概念也广为人知 - 首先使用一些指标 (STLM 和 SATL) 来判断长期趋势, 之后一旦 "短期" 指标转到它们的方向即开仓。原则上, 可以使用它们来工作, 若有人发现他们很方便 - 为什么不..



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7171

肯特纳通道 肯特纳通道

如果您喜欢绘制通道, 我建议您亲自绘制它们。对于坡道通道, 尤其如此。但是, 如果您使用通道只是作为过滤器, 或只是想设置这些警报的级别, 那么这个指标将是有益的。

NB_SHI_Channel NB_SHI_Channel

真正有用的通道指标

DJ 线 DJ 线

DJ 线属于轴线组。所有类似指标的操作原理 - «基于前一天 (几天) 的数值计算一个基准点, 若有超越则意味着趋势改变»。

形态警报 v1.1 形态警报 v1.1

一个更高级的形态分析器。另外, 它会生成信号。