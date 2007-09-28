CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Digits_Comment - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6078
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Finware.ru Ltd

Общая концепция применения также общеизвестна- сначала с помощью одних индикаторов (STLM и SATL) определяется долгосрочная тенденция, затем в момент когда в ее направлении разворачиваются "краткосрочные" индикаторы - открывается позиция. Работать, в принципе, можно, если кому будет удобно работать по ним - почему бы и нет..



DJ Lines DJ Lines

Индикатор DJ Lines относится к группе Pivot (Точка разворота). Все подобные индикаторы действуют по принципу «Из значений предыдущего дня (дней) можно вычислить некую точку, переход через которую будет говорить о смене тенденции».

Bykov Trend_Sig Bykov Trend_Sig

Индикатор BykovTrend Sig.

Slow-stoch Slow-stoch

Индикатор slow-stoch.

TrendOSC TrendOSC

Индикатор Trend OSC.