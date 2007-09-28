Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Digits_Comment - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6078
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Finware.ru Ltd
Общая концепция применения также общеизвестна- сначала с помощью одних индикаторов (STLM и SATL) определяется долгосрочная тенденция, затем в момент когда в ее направлении разворачиваются "краткосрочные" индикаторы - открывается позиция. Работать, в принципе, можно, если кому будет удобно работать по ним - почему бы и нет..
Общая концепция применения также общеизвестна- сначала с помощью одних индикаторов (STLM и SATL) определяется долгосрочная тенденция, затем в момент когда в ее направлении разворачиваются "краткосрочные" индикаторы - открывается позиция. Работать, в принципе, можно, если кому будет удобно работать по ним - почему бы и нет..
DJ Lines
Индикатор DJ Lines относится к группе Pivot (Точка разворота). Все подобные индикаторы действуют по принципу «Из значений предыдущего дня (дней) можно вычислить некую точку, переход через которую будет говорить о смене тенденции».Bykov Trend_Sig
Индикатор BykovTrend Sig.
Slow-stoch
Индикатор slow-stoch.TrendOSC
Индикатор Trend OSC.