インディケータDJ Linesは、ピボットポイントに関連しています。このようなインディケータは、「前日の価格からトレンド転換を示すブレイクポイントが算出できる」という概念をベースにしています。

設定によってちっちゃなパターンやローソク足のタイプを書いています。