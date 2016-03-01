コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Digits_Comment - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
920
評価:
(4)
パブリッシュ済み:
制作者: Finware.ru Ltd

これらの利用の基本概念は我々によく知られています。まず最初にSTLMやSATLなどのインジケータにより長期トレンドが判断され、次に短期トレンドフォローのインジケータの転換が起こった場合、ポジションが開始されます。まあまあ使えます。少しでもお役に立てば幸いです。



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7171

