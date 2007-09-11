CodeBaseРазделы
Индикаторы

NB_SHI_Channel - индикатор для MetaTrader 4

20495
(26)
Действительно полезный индикатор канала. Работает не хуже, чем человек. При этом не подвержен психологическим проблемам.

Также будет полезен тем, кто не умеет строить каналы вручную (или умеющий, но ленивый).


NB_SHI_Channel

