Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
NB_SHI_Channel - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 20495
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Действительно полезный индикатор канала. Работает не хуже, чем человек. При этом не подвержен психологическим проблемам.
Также будет полезен тем, кто не умеет строить каналы вручную (или умеющий, но ленивый).
NB_SHI_Channel
Bollinger Bands %b
Наиболее частая и востребованная модификация полос Болинджера. Показывает нормальное отклонение в отдельном окне, психологически не мешая торговать.ММ % волатильности
Простая стратегия ММ % волатильности
# i Intra Day
Индикатор Intra DayDynamic Zone RSI
В классической литературе, Индекс относительной силы описывается, как «Следующий за ценой осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100 и сигнализирует о стремлении рынка к изменению тренда при больших (близких к 100%) или малых (близких к 0%)...