请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真正有用的通道指标它工作得就像人类一样好。在同一时间, 它不容易出现心理问题。
对于那些不能手工绘制通道 (或许能, 但很懒) 的人是有用的。
NB_SHI_Channel
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7167
动态 RSI 区域
在经典阐述里, 相对强度指数是 "范围在 0 和 100 之间的价格跟随振荡器, 而在高位 (接近 100%) 或低位 (接近 0%) 是市场情绪导致趋势变化的信号...布林带 Percent b
布林带的最常见和重要的修改。在单独窗口显示标准背离, 不会在心理上扰乱交易。
肯特纳通道
如果您喜欢绘制通道, 我建议您亲自绘制它们。对于坡道通道, 尤其如此。但是, 如果您使用通道只是作为过滤器, 或只是想设置这些警报的级别, 那么这个指标将是有益的。Digits_Comment
交易新趋势之一是数字化指标。