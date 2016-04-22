CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Bollinger Bänder %b - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 日本語 Português
Ansichten:
3930
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Die häufigste und wesentliche Änderung der Bollinger Bänder. Zeigt die Standardabweichung in einem separaten Fenster, ohne die Handelspsychologie zu beeinflussen.

Bollinger Bänder %b

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7165

ADXDMI ADXDMI

Eine Modifikation des populären ADX-Indikators.

Kaufman Kaufman

Kaufman Moving Average.

Dynamic Zone RSI Dynamic Zone RSI

In der klassischen Literatur wird der relative-Stärke-Index beschrieben als "dem Preis folgender Oszillator zwischen 0 und 100, der die Stimmung für eine Trendänderung im Marktes anzeigt bei zu hoch (fast 100%) oder zu gering (nahe 0%)...

NB_SHI_Channel NB_SHI_Channel

Wirklich nützlicher Kanal-Indikator.