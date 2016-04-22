Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Der FanSimple zeigt die Richtigkeit der Umkehrung des gleitenden Durchschnitts Fächers auf unterschiedliche Zeiträume. Der Indikator umfasst vier gleitenden Durchschnitte mit den Werten 5, 21, 55, 233, die auf dem Chart angezeigt werden. Die obere rechte Ecke des Charts hat 6 Symbole in Form von blauen Pfeile nach oben, rote Pfeile nach unten oder graue Rhomben entsprechend dem Zeitrahmen М1, М5, М15, Н1, Н4, D1.
