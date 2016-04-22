Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
3end - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 985
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Poruchik & aka KimIV
Zeigt wann kaufen und wann verkaufen. Position wird eröffnet, wenn der Indikator die Farbe wechselt: ein grüner Punkt bedeutet - kaufen,
ein roter - verkaufen,.
Zeigt wann kaufen und wann verkaufen. Position wird eröffnet, wenn der Indikator die Farbe wechselt: ein grüner Punkt bedeutet - kaufen,
ein roter - verkaufen,.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7140
Divergence
Zeigt die Situation, wenn die Richtungen der Kursentwicklung und die der technische Indikatoren nicht zusammenpassen. Dies passiert vor allem gesehen, wenn der Indikator einen überkauften oder überverkauften Bereich (20;80) erreicht.Diapazon
Der Indikator zeigt Bereiche. Nützlich für die Visualisierung von verschiedenen "Zonen".
CatFX50
Die CatFX50 ist ein leichtes und profitables System, aber es ist nicht so einfach. Seien Sie vernünftig und legen Stopps in einer Distanz von 34 Pips.Ein Währungsindex-Indikator
Der Währungsindex-Indikator kann CCI, RSI, Momentum, MACD und Stochastik berechnen.