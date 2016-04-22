Die Erweiterte Regression StopAndReverse Indikator basiert auf dem beliebten und sehr nützlichen Programmen, Skripten und Experten.

Erweiterte Regression StopAndReverse



Beim Start bestimmt der Indikator automatisch den Zeitrahmen, berechnet zwei Arten von Regression auf den aktuellen Zeitrahmen und die Standardabweichung der Preise des aktuellen Bereiches. Zuerst die gerade golden Linie - eine lineare Regression, die die Richtung und den Stand des aktuellen wahren Trends auf dem gewählten Zeitrahmen zeigt. Es ist klar, dass, je größer der Winkel zur horizontalen, desto stärker ist der Trend. Somit ist es möglich bestimmte Schlussfolgerungen in Bezug auf den Status des Währungspaares zu treffen, durch die aktuelle Position der Preise relativ zur Regressionsgeraden. Zum Beispiel im allgemeinsten Fall, wenn die Linie nach oben läuft, der Preis aber unter ihr ist, bedeutet das, dass es einen kleiner Rückfall der Preise gegeben hat, und es ist zu erwarten, dass der Preis wieder über die Regressionsgeraden steigt und sich der Trend fortsetzt.



Die Unterstützungs/Widerstands-Linien befinden sich parallel zum Trend in einiger Entfernung von der Goldenen Linie. Sie sind jeweils oberhalb und unterhalb der Trendlinie. Diese sind gültig lineare Schwellenwerte basierend auf der Standardabweichung des berechneten Bereiches mit den entsprechenden Fibonacci-Koeffizienten.



Durch die Verwendung der Standardabweichung und der entsprechende Fibonacci-Koeffizienten kann der Indikator die Werte der adaptive "Stopps" und "Stopp/Umkehrung" Levels für den aktuellen Preis mit Hilfe eines speziellen Algorithmus berechnen. Diese Levels können als unmittelbare Grenzwerte der Regelabweichung für das Zeitintervall ab der letzten Bar interpretiert werden. Diese Werte werden mit farbigen Punkten angezeigt, oberhalb und/oder unterhalb der Preis je nach Situation des Währungspaares. Die blau Punkte sind unter dem Preis platziert, die helleren sind "Stopps", die dunkleren - "Stopp/Umkehrung". Die roten Punkte sind über dem Preis und auch hier werden Stopps und Umkehr Levels angezeigt. Für jeden Preis jeder Bar zeigt der Indikator immer nur zwei augenblickliche Werte-Levels, aber nicht alle vier. Dies hilft, um die entsprechenden Schlüsse über den Zustand des Trends zu treffen. Wichtiger Hinweis - im Falle eines echten Ausbruchs von einem oder beiden Stopp-Ebenen, wenn der Schlusskurs der Bar sie überschreitet, signalisiert das der Indikator durch die Umkehr der augenblicklichen Werte. Wenn es zum Beispiel einen Widerstand vor einem Ausbruch gab, dann zeichnet der Indikator statt dessen blitzschnell Unterstützungslinien. Also, wenn es eine Umkehr gibt - ist zumindest eine kurzfristige Änderung des Trends durch einem kleinen Kursrückfall



Der Indikator verwendet die angegebenen Regressionskoeffizienten, um den nicht-linearen Kanal zu berechnen und anzuzeigen, das ist für die Vorhersage der nächsten Zukunft notwendig, und er funktioniert ähnlich dem linearen Kanal, d.h. zum Anzeigen der gültigen Unterstützungs/Widerstands-Linien, aber die ändern sich dynamisch und nicht linear über die Zeit. Standardmäßig verwendet der Indikator einen Koeffizienten der Quadratischen Regression, d.h. 2.



Die Interpretation der Indikatorwerte ist relativ einfach:

- Lassen Sie zum Beispiel den nicht-linearen Regressions-Kanal die golden Linie eines Aufwärtstrends von oben überqueren. Dies ist eine Erschöpfungssignal - eine Kursrücksetzung oder sogar eine Trendwende ist zu erwarten. Wenn er von unten kreuzt - ist das ein Signal für einen Anstieg der Trendstärke. Natürlich ist alles in einem Abwärtstrend gespiegelt. Es ist auch notwendig, zu höheren und kleineren Zeitrahmen zu wechseln und zu schauen, wie die Situation ist.



Der Preis kreuzt die Unterstützungs oder Widerstands-Linien:

- Wenn der Preis in einem Aufwärtstrend über den Widerstand springt, wird erwartet, er kehrt in den Kanal zurück, aber Positionen zu schließen ist nicht notwendig. Wenn der Preis in einem Aufwärtstrend über die Unterstützung springt, ist ein starker Einbruch zu erwarten ist, wenn er auch noch beide Stopp/Umkehrung Levels durchbricht. Für ein genaueres Verständnis der Situation ist es auch notwendig, das Verhältnis des Kanals zu der Goldenen Linie des Trends und die Werte der benachbarten Zeitrahmen zu prüfen. Natürlich ist alles in einem Abwärtstrend gespiegelt.



Alle Kanäle werden dynamisch neu berechnet und neu gezeichnet, mit jeder neuen Bar, abhängig von der aktuellen Marktsituation. Trotz der sehr komplexen Mathematik überbeansprucht der Indikator nicht die CPU und erfordert keine speziellen Computer-Ressourcen.



Eingabe Parameter:

_RegressionDegree – Grad der nicht-linearen Regression; sinnvolle Werte – 2 oder 3.

_K_DeviationChannel – Abstands-Multiplikator (nicht der Fibonacci-Koeffizient!); bestimmt den Multiplikator für die Weite des Kanals, angemessener Wert - 2, aber vielleicht fährt jemand besser mit dem Wert 3.

