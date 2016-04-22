Die Notwendigkeit eines Arbitrage erfordert keine Erklärung. In diesem Fall wird eine ähnliche Strategie vorgeschlagen. Der Unterschied ist, dass der eigentliche Arbitragehandel nur durchgeführt wird, wenn es ist ein profitablen Preisunterschied zwischen den Preisen einer Ware gibt. Und in diesem Fall beruht er nur auf Preisunterschiede.

Die Idee der Strategie ist einfach. sie ist:

Wenn der Preis niedrig ist, kaufen Sie billig. Außerdem, je tiefer der Preis fiel, desto größer wird das Volumen der Kauf-Position.



Wenn der Preis hoch ist, dann teuer verkaufen. Je höher der Preis stieg, desto größer wird das Volumen der Verkauf-Position.



Dies führt zu einer typischen Counter-Trend-Strategie mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen. Und die einzige Folge davon ist, dass, wenn mit dieser Strategie nur ein einziges Paar gehandelt wird, Gewinne nur aus Kursrückfällen oder einer Trendumkehr entstehen können, aber auch in Seitwärtsmärkten oder "Preis-Ranges". Den Rest der Zeit, also bei Trends, entstehen nur Verluste.

Hier ist ein typisches Beispiel für das Testen einer solchen Strategie:



Von einem solchen Handelssystem kann man nur träumen, wie man sagt. Wenn, natürlich, das Eigenkapital keine Aufmerksamkeit verlangt. Und wenn dieses Eigenkapital zu stark fällt, kommt es zu einem "Margin-Call". Obwohl, wenn der Händler einen "Margin-Call" veranlassen würde, dann würde in diesem speziellen Fall der EA in der Lage sein, die Volumen der neuen Positionen zu verringern. Diese wurde verifiziert. Es bedeutet, dass auf einem Demo-Konto der EA es geschafft hat, einen "Margin-Call" einmal erfolgreich zu verhindern und den Kontostand bei der nächsten Trendwende wieder in den Gewinn zu führen. Es ist diese Strategie, die es ermöglicht, bis zum bitteren Ende durchzuhalten, im Gegensatz zu einer ineffizienten Handelsstrategie, wie der Martingal-Methode. Wenn der Kontostand nicht ausreichend ist, dann ist es immer noch möglich, Geld zu leihen und in die Strategie zu investieren. Früher oder später wird sie alle Verluste mit Zinsen zurückzahlen. Bei der Verwendung einer Martingal-Strategie, steigt der Gewinn linear aber die Verluste exponentiell, daher verhindert bereits eine kurze Serie von Verlusten einen Gesamtgewinn. In dieser Handelsstrategie sind Gewinne und Verluste fast linear, deshalb widersteht diese Strategie ziemlich lange den "schwarzen Dienstagen", geduldig muss man nur in schlechten Zeiten warten, bis Ihnen wieder das Glück lächelt.



Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen starken Rückgang des Kontosaldos zu verhindern, in dem mehrere Advisors verschiedene Symbole handeln. In diesem Fall führt eine Diversifizierung zu einer 'weicheren' Abnahme des Eigenkapitals. Die zweite Methode, über die der EA verfügt, ist ein Handel mehrerer Symbolgruppen in die andere Richtung. Falls ein Symbol hat einen Aufwärtstrend, eine anderes einen Abwärtstrend hat, dann wird der EA im Aufwärtstrend verkaufen und im Abwärtstrend kaufen. Dieses Merkmal zeigt echtes Arbitrage - ein Symbol billig kaufen und ein anderes teuer verkaufen, so wird sich das Ergebnis einer solchen Spekulation nicht in der Bilanz sonder im Eigenkapital spiegeln, das ist das wichtigste. Die Bilanz erholt sich nach einer Trendumkehr oder Kursrückfällen.



Die Umkehrpositionen müssen nicht dasselbe Symbols handeln. Es kann jede Währung sein, solange die Symbole die gleiche erste Währung haben. Zum Beispiel:

Inverse US-Dollar: USDJPY, USDCHF, USDCAD, USDSGD etc;

Inverse zu Euro: EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY etc.;

Inverse Pfund: GBPUSD, GBPYPY, GBPCHF, GBPNZD etc.

Ein weiterer wichtiger Hinweis: alle Paare der Gruppe sollten die gleich große "Contract-Size" haben. Meistens sind das 100'000 Einheiten per Lot. Wenn sich die "Contract-Size" eines Paares von den anderen der Gruppe unterscheidet, dann ist dieses Währungspaar aus der Gruppe auszuschließen.

Wie einstellen. Jeder EA hat nur drei nicht-optimierbare (nichts zu optimieren) Parameter:

experts - die Anzahl der Experten einer Gruppe der inverse-rate Symbole. Wenn zum Beispiel drei Experten auf den USDJPY-, USDCHF- und USDCAD-Charts handeln, muss dieser Parameter 3 sein. Aber die MagicNumber für alle drei Experten muss die gleiche sein. Für das separate Testen des Experten sollte dieser Parameter auf 1 gesetzt werden. Der multi-currency-Modus wird im Tester nicht unterstützt, die Experten einer Gruppe können nur individuell geprüft werden; MagicNumber - MagicNumber. Dient der Unterscheidung der EA-Gruppen des inverse Währungsverhältnisses. Es muss darauf geachtet werden, dass, wenn der EA gestartet wird, keine geschlossenen Positionen mit dieser MagicNumber in der Kontohistorie existieren. Die EA liest alle offenen und geschlossenen Positionen, und rechnet auf ihrer Grundlage; beginPrice - der Einstiegspreis für ein bestimmtes Symbol. Dies bezieht sich auf den aktuellen Preis zum Startzeitpunkt des EA. Wenn der EA mit historischen Daten getestet wurde, dann sollte das der erste Preis der historischen Daten sei.

Alle Parameter für jeden EA werden einmal vor dem Start bestimmt und nicht wieder geändert während seines automatisierten Handels - konstante Werte. Der aktuelle Preis im Moment, da der EA gestartet wird, ist nicht der aktuelle Preis in jeder anderen Zeit. Es ist der erste Preis, um zu bestimmen, wohin sich die Preise vor der ersten neuen Position bewegten. Die zweite Position wird mit dem Eröffnungspreis der ersten Position eröffnet. Die dritte mit dem der zweiten und so weiter.



Die Qualität der Tests spielt keine Rolle, weil der EA:

neue Positionen nur nach dem Schließen einer Bar eröffnet werden; nicht auf Grund von Signalen oder technischen Indikatoren handelt, sondern nur die aktuellen Preise verwendet.

Aber wenn es jemand jucken sollte, laden Sie doch bitte historische M1-Daten ab der Steinzeit für den Strategie-Tester.

