Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

OsMACD - Indikator für den MetaTrader 4

Сергей
945
(13)
OsMACD.mq4 (4.7 KB) ansehen
OsMACD_M.mq4 (5.32 KB) ansehen
Der OsMACD-Indikator ist eine Kombination der farbigen Moving Average of Oscillator(OsMA) und Moving Average Convergence/Divergence(MACD) Indikatoren.

Zwei Versionen des Indikators stehen zur Verfügung:

- OsMACD:

OsMACD

- and OsMACD_M:



OsMACD_M

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7081

