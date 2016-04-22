und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
OsMACD - Indikator für den MetaTrader 4
Der OsMACD-Indikator ist eine Kombination der farbigen Moving Average of Oscillator(OsMA) und Moving Average Convergence/Divergence(MACD) Indikatoren.
Zwei Versionen des Indikators stehen zur Verfügung:
- OsMACD:
OsMACD
- and OsMACD_M:
OsMACD_M
