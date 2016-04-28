Die CMACDOnArray Klasse wird zur Berechnung des MACD (Moving Average Convergence/Divergence) aus Daten des Indikator-Puffers verwendet.

Verwendung:



Init() die Methode wird mit folgenden Parametern der Funktion OnInit() des Indikators aufgerufen:

int aFastPeriod - schnelle МА Periodenlänge

- schnelle МА Periodenlänge int aSlowPeriod - langsame МА Periodenlänge;

- langsame МА Periodenlänge; int aSignalPeriod - Periodenlänge der Signallinie;

- Periodenlänge der Signallinie; ENUM_MA_METHOD aFastMethod - Methode des schnellen МА;

- Methode des schnellen МА; ENUM_MA_METHOD aSlowMetod - Methode des langsamen МА;

- Methode des langsamen МА; ENUM_MA_METHOD aSignalMethod - Methode des für die Signallinie.

Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:

const int aRatesTotal - die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();

- die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate(); const int aPrevCalc - die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();

- die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate(); double aData[] - Puffer mit den Daten für die Berechnung des Indikators;

- Puffer mit den Daten für die Berechnung des Indikators; Doppel-aFastMA[] - Zwischenpuffer für den schnelle МА;

- Zwischenpuffer für den schnelle МА; Doppel-aSlowMA[] - Zwischenpuffer für langsamen МА;

- Zwischenpuffer für langsamen МА; double aMain[] - Puffer mit den Werten der Hauptlinie des MACD;

- Puffer mit den Werten der Hauptlinie des MACD; double aSignal[] - Puffer mit den Werten der Signallinie des MACD.

int BarsRequiredSignal() - liefert die minimale Anzahl der Bars für die Berechnung der Signallinie;

- liefert die minimale Anzahl der Bars für die Berechnung der Signallinie; int BarsRequiredMain() - liefert die minimale Anzahl der Bars für die Berechnung der Hauptlinie;

- liefert die minimale Anzahl der Bars für die Berechnung der Hauptlinie; string Name() - liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;

- liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette; string NameMain() - liefert den Namen der Hauptlinie als Zeichenkette;

- liefert den Namen der Hauptlinie als Zeichenkette; string NameSignal() - liefert den Namen der Signallinie als Zeichenkette;

- liefert den Namen der Signallinie als Zeichenkette; string Names() - liefert den Namen des MA als Zeichenkette.



Zusätzliche Methoden:

Test_MACDOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CMACDOnArray anwendet. Die Datei IncMACDOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).

Die Klasse CMAOnArray aus der IncMAOnArray.mqh ist notwendig für das reibungslose Funktionieren. Sie befindet sich hier.

Der Moving Average Convergence/Divergence (MACD) ist der nächste trendfolgende, dynamische Indikator. Es zeigt die Korrelation zwischen zwei gleitenden Durchschnitten derselben Preise.



