Die CADXOnArray Klasse wird zur Berechnung des ADX (Average Directional Movement Index) aus Daten des Indikator-Puffers verwendet.

Verwendung:

Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnInit() des Indikators aufgerufen:

int aMAPeriod - Indikator Periodenlänge.

- Indikator Periodenlänge. ENUM_MA_METHOD aMethod - Glättungsmethode.

Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:

const int aRatesTotal - die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();

- die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate(); const int aPrevCalc - die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();

- die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate(); double aDataClose[] - Puffer mit den Schlusskursen für die Berechnung des Indikators;

- Puffer mit den Schlusskursen für die Berechnung des Indikators; double aDataHigh[] - Puffer mit den Hochs für die Berechnung des Indikators;

- Puffer mit den Hochs für die Berechnung des Indikators; double aDataLow[] - Puffer mit den Tiefs für die Berechnung des Indikators;

- Puffer mit den Tiefs für die Berechnung des Indikators; double aP[] - Zwischenpuffer für DI+;

- Zwischenpuffer für DI+; double aM[] - Zwischenpuffer für DI-;

- Zwischenpuffer für DI-; double aPDI[] - der Puffer für die berechneten PDI-Werte;

- der Puffer für die berechneten PDI-Werte; double aMDI[] - der Puffer für die berechneten MDI-Werte;

- der Puffer für die berechneten MDI-Werte; double aADXR[] - Zwischenpuffer für ADX-Berechnung;

- Zwischenpuffer für ADX-Berechnung; double aADX[] - der Puffer für die berechneten ADX-Werte.

int BarsRequiredADX() - liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;

- liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung; int BarsRequiredPDIMDI() - liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;

- liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung; string Name() - liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;

- liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette; string PDIName() - liefert den Namen der PDI-Linie als Zeichenkette;

- liefert den Namen der PDI-Linie als Zeichenkette; string MDIName() - liefert den Namen der MDI-Linie als Zeichenkette.

Zusätzliche Methoden:

Test_ADXOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CADXOnArray anwendet. Die Datei IncADXOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).

Die Klasse CMAOnArray aus der IncMAOnArray.mqh ist notwendig für das reibungslose Funktionieren. Sie befindet sich hier.

Der technischer Indikator (ADX) Average Directional Movement Index hilft zu bestimmen, ob einen Trend vorliegt. Er wurde von Welles Wilder in seinem Buch "New concepts in technical trading systems" vorgestellt.



