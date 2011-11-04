Класс CMACDOnArray предназначен для расчета значений индикатора MACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) по индикаторному буферу.

Применение:



В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:

- период быстрой МА; int aSlowPeriod - период медленной МА;

- период сигнальной линии; ENUM_MA_METHOD aFastMethod - метод быстрой МА;

- метод медленной МА; ENUM_MA_METHOD aSignalMethod - метод сигнальной линии.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();

- переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate(); double aData[] - буфер с данными, по которым рассчитывается индикатор;

- промежуточный буфер для быстрой МА; double aSlowMA[] - промежуточный буфер для медленной МА;

- рассчитанное значение главной линии MACD; double aSignal[] - рассчитанное значение сигнальной линии MACD.

int BarsRequiredSignal() - возвращает минимальное количество баров для расчета сигнальной линии;

- возвращает минимальное количество баров для расчета главной линии; string Name() - возвращает строку с именем индикатора;

- возвращает строку с именем главной линии; string NameSignal() - возвращает строку с именем сигнальной линии;

Дополнительные методы:

Файл Test_MACDOnArray.mq5 - это индикатор с примером использования класса CMACDOnArray. Файл IncMACDOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Для работы этого класса требуется класс CMAOnArray из файла IncMAOnArray, находится здесь.

Технический Индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) — это следующий за тенденцией динамический индикатор. Он показывает соотношение между двумя скользящими средними цены.