CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Библиотеки

IncMACDOnArray - библиотека для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
2061
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.07 KB) просмотр
incmacdonarray.mqh (4.32 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
test_macdonarray.mq5 (3.21 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Класс CMACDOnArray предназначен для расчета значений индикатора MACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) по индикаторному буферу.

Применение:

В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:

  • int aFastPeriod - период быстрой МА;
  • int aSlowPeriod - период медленной МА;
  • int aSignalPeriod - период сигнальной линии;
  • ENUM_MA_METHOD aFastMethod - метод быстрой МА;
  • ENUM_MA_METHOD aSlowMetod - метод медленной МА;
  • ENUM_MA_METHOD aSignalMethod - метод сигнальной линии.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

  • const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
  • double aData[] - буфер с данными, по которым рассчитывается индикатор;
  • double aFastMA[] - промежуточный буфер для быстрой МА;
  • double aSlowMA[] - промежуточный буфер для медленной МА;
  • double aMain[] - рассчитанное значение главной линии MACD;
  • double aSignal[] - рассчитанное значение сигнальной линии MACD.
Дополнительные методы:
  • int BarsRequiredSignal() - возвращает минимальное количество баров для расчета сигнальной линии;
  • int BarsRequiredMain() - возвращает минимальное количество баров для расчета главной линии;
  • string Name() - возвращает строку с именем индикатора;
  • string NameMain() - возвращает строку с именем главной линии;
  • string NameSignal() - возвращает строку с именем сигнальной линии;
  • string Names() - возвращает строку с именами МА.

Файл Test_MACDOnArray.mq5 - это индикатор с примером использования класса CMACDOnArray. Файл IncMACDOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Для работы этого класса требуется класс CMAOnArray из файла IncMAOnArray, находится здесь.

Технический Индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) — это следующий за тенденцией динамический индикатор. Он показывает соотношение между двумя скользящими средними цены.

Пример использования класса CMACDOnArray

VGridLine Intraday X6 VGridLine Intraday X6

Вертикальная временная сетка с шагом в шесть часов.

VGridLine_Intraday X3 VGridLine_Intraday X3

Вертикальная временная сетка с шагом три часа.

IncOsMAOnArray IncOsMAOnArray

Класс COsMAOnArray предназначен для расчета значений индикатора OsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) по индикаторному буферу.

RSI Strike RSI Strike

Отображение точек пересечения индикаторов RSI (Relative Strength Index) различных периодов.