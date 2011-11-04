Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
IncMACDOnArray - библиотека для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2061
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Класс CMACDOnArray предназначен для расчета значений индикатора MACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) по индикаторному буферу.
Применение:
В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:
- int aFastPeriod - период быстрой МА;
- int aSlowPeriod - период медленной МА;
- int aSignalPeriod - период сигнальной линии;
- ENUM_MA_METHOD aFastMethod - метод быстрой МА;
- ENUM_MA_METHOD aSlowMetod - метод медленной МА;
- ENUM_MA_METHOD aSignalMethod - метод сигнальной линии.
В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:
- const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
- const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
- double aData[] - буфер с данными, по которым рассчитывается индикатор;
- double aFastMA[] - промежуточный буфер для быстрой МА;
- double aSlowMA[] - промежуточный буфер для медленной МА;
- double aMain[] - рассчитанное значение главной линии MACD;
- double aSignal[] - рассчитанное значение сигнальной линии MACD.
- int BarsRequiredSignal() - возвращает минимальное количество баров для расчета сигнальной линии;
- int BarsRequiredMain() - возвращает минимальное количество баров для расчета главной линии;
- string Name() - возвращает строку с именем индикатора;
- string NameMain() - возвращает строку с именем главной линии;
- string NameSignal() - возвращает строку с именем сигнальной линии;
- string Names() - возвращает строку с именами МА.
Файл Test_MACDOnArray.mq5 - это индикатор с примером использования класса CMACDOnArray. Файл IncMACDOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).
Для работы этого класса требуется класс CMAOnArray из файла IncMAOnArray, находится здесь.
Технический Индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) — это следующий за тенденцией динамический индикатор. Он показывает соотношение между двумя скользящими средними цены.
Вертикальная временная сетка с шагом в шесть часов.VGridLine_Intraday X3
Вертикальная временная сетка с шагом три часа.
Класс COsMAOnArray предназначен для расчета значений индикатора OsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) по индикаторному буферу.RSI Strike
Отображение точек пересечения индикаторов RSI (Relative Strength Index) различных периодов.