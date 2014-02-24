加入我们粉丝页
类CMACDOnArray用来计算指标数据的MACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)的值。
Usage:
Init() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnInit() 中被调用:
- int aFastPeriod - 快速MA周期;
- int aSlowPeriod - 慢速МА周期;
- int aSignalPeriod - 信号线周期;
- ENUM_MA_METHOD aFastMethod - 快速MA方法;
- ENUM_MA_METHOD aSlowMetod - 慢速МА方法;
- ENUM_MA_METHOD aSignalMethod - 信号线方法.
Solve() 方法调用参数如下，并且在指标的函数OnCalculate() 中被调用:
- const int aRatesTotal rates_total变量来自OnCalculate()方法的参数;
- const int aPrevCalc - prev_calculated变量来自OnCalculate()方法的参数;
- double aData[] - 为计算指标所需数据的缓存;
- double aFastMA[] - 为计算快速МА的中间值缓存;
- double aSlowMA[] - 为计算慢速МА的中间值缓存;
- double aMain[] - MACD主线计算结果缓存;
- double aSignal[] - MACD信号线计算结果缓存.
- int BarsRequiredSignal() - 返回计算信号线需要的bar的最小数目;
- int BarsRequiredMain() - 返回计算主线需要的bar的最小数目;
- string Name() - 返回指标名;
- string NameMain() - 返回主线名;
- string NameSignal() - 返回指标信号线名称;
- string Names() - 返回MA名称.
Test_MACDOnArray 是一个使用了类CMACDOnArray的简单指标。 IncMACDOnArray文件必须放在 MQL5\Include\IncOnArray 终端数据文件夹里(IncOnArray文件夹必须创建好)。
IncMAOnArray.mqh中的类CMAOnArray需要用到并完成适合的工作，它可以在 这里找到。
Moving Average Convergence/Divergence (MACD) 趋势跟踪动态指标。它描述了2个 Moving Averages值之间的关系.
