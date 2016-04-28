Die CStochasticOnArray Klasse wird zur Berechnung des Stochastik Indikators aus Daten des Indikator-Puffers verwendet.

Verwendung:



Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnInit() des Indikators aufgerufen:

int STPeriodK - K-Periodelänge;

- K-Periodelänge; int STPeriodD - D Periodelänge;

- D Periodelänge; int STPeriodS - S-Periodelänge.

- S-Periodelänge. ENUM_MA_METHOD aMethod -Glättungsmethode der Signallinie.

Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:

const int aRatesTotal - die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();

- die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate(); const int aPrevCalc - die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();

- die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate(); double aDataClose[] - Puffer mit den Schlusskursen für die Berechnung des Indikators;

- Puffer mit den Schlusskursen für die Berechnung des Indikators; double aDataHigh[] - Puffer mit den Hochs für die Berechnung des Indikators;

- Puffer mit den Hochs für die Berechnung des Indikators; double aDataLow[] - Puffer mit den Tiefs für die Berechnung des Indikators;

- Puffer mit den Tiefs für die Berechnung des Indikators; double & aStochMain[] - Puffer mit den Werten der Hauptlinie;

- Puffer mit den Werten der Hauptlinie; double & aStochSignal[] - Puffer mit den Werten der Signallinie.

Zusätzliche Methoden:

int BarsRequiredSignal() - liefert die minimale Anzahl der Bars für die Berechnung der Signallinie;

- liefert die minimale Anzahl der Bars für die Berechnung der Signallinie; int BarsRequiredMain() - liefert die minimale Anzahl der Bars für die Berechnung der Hauptlinie;

- liefert die minimale Anzahl der Bars für die Berechnung der Hauptlinie; string Name() - liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;

Test_StochasticOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CStochasticOnArray anwendet. Die Datei IncStochasticOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).



Die Klasse CMAOnArray aus der IncMAOnArray.mqh ist notwendig für das reibungslose Funktionieren. Sie befindet sich hier.

Der technische Indikator Stochastic Oscillator vergleicht die Preise eines Symbols mit dessen Preisspanne eines bestimmten Zeitraumes. Der Stochastik-Oszillator zeichnet zwei Linien.