und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
IncStochasticOnArray - Bibliothek für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 912
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die CStochasticOnArray Klasse wird zur Berechnung des Stochastik Indikators aus Daten des Indikator-Puffers verwendet.
Verwendung:
Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnInit() des Indikators aufgerufen:
- int STPeriodK - K-Periodelänge;
- int STPeriodD - D Periodelänge;
- int STPeriodS - S-Periodelänge.
- ENUM_MA_METHOD aMethod -Glättungsmethode der Signallinie.
Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:
- const int aRatesTotal - die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();
- const int aPrevCalc - die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();
- double aDataClose[] - Puffer mit den Schlusskursen für die Berechnung des Indikators;
- double aDataHigh[] - Puffer mit den Hochs für die Berechnung des Indikators;
- double aDataLow[] - Puffer mit den Tiefs für die Berechnung des Indikators;
- double & aStochMain[] - Puffer mit den Werten der Hauptlinie;
- double & aStochSignal[] - Puffer mit den Werten der Signallinie.
Zusätzliche Methoden:
- int BarsRequiredSignal() - liefert die minimale Anzahl der Bars für die Berechnung der Signallinie;
- int BarsRequiredMain() - liefert die minimale Anzahl der Bars für die Berechnung der Hauptlinie;
- string Name() - liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;
Test_StochasticOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CStochasticOnArray anwendet. Die Datei IncStochasticOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).
Die Klasse CMAOnArray aus der IncMAOnArray.mqh ist notwendig für das reibungslose Funktionieren. Sie befindet sich hier.
Der technische Indikator Stochastic Oscillator vergleicht die Preise eines Symbols mit dessen Preisspanne eines bestimmten Zeitraumes. Der Stochastik-Oszillator zeichnet zwei Linien.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/629
Die CMACDOnArray Klasse wird zur Berechnung des MACD (Moving Average Convergence/Divergence) aus Daten des Indikator-Puffers verwendet. Ein Beispiel für die Nutzung der Klasse ist beigefügt.IncADXWOnArray
Die Datei IncADXWOnArray Klasse wird zur Berechnung des ADXW (Average Directional Movement Index Wilder, ADX Wilder) aus Daten des Indikator-Puffers verwendet. Ein Beispiel für die Nutzung der Klasse ist beigefügt.
Die CAMAOnArray Klasse wird zur Berechnung des AMA (Adaptive Moving Average) aus Daten des Indikator-Puffers verwendet. Ein Beispiel für die Nutzung der Klasse ist beigefügt.IncEROnArray
Die CEROnArray Klasse wird zur Berechnung des Efficiency Ratio (ER) aus Daten des Indikator-Puffers verwendet. Ein Beispiel für die Nutzung der Klasse ist beigefügt.