Die CAMAOnArray Klasse wird zur Berechnung des AMA (Adaptive Moving Average) aus Daten des Indikator-Puffers verwendet.

Verwendung:

Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnInit() des Indikators aufgerufen:

int aPeriod - Periodenlänge für die Berechnung des Wirkungsgrads;

- Periodenlänge für die Berechnung des Wirkungsgrads; int aFastPeriod - minimale Periodenlänge de EMA;

- minimale Periodenlänge de EMA; int aSlowPeriod - maximale Periodenlänge de EMA.

Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:

const int aRatesTotal - die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();

- die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate(); const int aPrevCalc - die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();

- die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate(); double aData[] - Puffer mit den Daten für die Berechnung des Indikators;

- Puffer mit den Daten für die Berechnung des Indikators; double aAMA[] - der Puffer für die berechneten AMA-Werte.

Zusätzliche Methoden:

int BarsRequired() - liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;

string Name() - liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette.





Test_AMAOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CAMAOnArray anwendet. Die Datei IncAMAOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).

Der technische Indikator Adaptive Moving Average (AMA) realisiert einen gleitenden Durchschnitt mit geringer Sensitivität gegenüber den Preisen und einem minimalen Nachlauf zur Trendbestimmung. Dieser Indikator wurde entwickelt und beschrieben von Perry Kaufman in seinem Buch "Smarter Trading".



