CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Bibliotecas

IncMACDOnArray - biblioteca para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1190
Avaliação:
(28)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.07 KB) visualização
incmacdonarray.mqh (4.32 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
test_macdonarray.mq5 (3.21 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A Classe CMACDOnArray foi projetada para o cálculo dos valores de MACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) em buffers de indicadores.

Uso:

O método Init() chama a função OnInit() do indicador com os seguintes parâmetros:

  • int aFastPeriod - período de MA rápido;
  • int aSlowPeriod - período de МА lento;
  • int aSignalPeriod - período da linha de sinal;
  • ENUM_MA_METHOD aFastMethod - Método de МА rápido;
  • ENUM_MA_METHOD aSlowMetod - Método de МА lento;
  • ENUM_MA_METHOD aSignalMethod - Método da linha de sinal.

O método Solve() chama a função OnCalculate() do indicador com os seguintes parâmetros:

  • const int aRatesTotal é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate();
  • double aData[] - Buffer com os dados utilizados para o cálculo de indicadores;
  • double aFastMA[] - Buffer intermediário para МА rápido;
  • double aSlowMA[] -  Buffer intermediário para МА lento;
  • double aMain[] - Valor calculado da linha principal de MACD;
  • double aSignal[] - Valor calculado da linha de sinal de MACD.

Métodos adicionais:

  • int BarsRequiredSignal() - Retorna o número mínimo de barras para o cálculo da linha de sinal;
  • int BarsRequiredMain() - Retorna o número mínimo de barras para o cálculo da linha principal;
  • string Name() - Retorna a linha com o nome do indicador;
  • string NameMain() - Retorna a linha com o nome da linha principal do indicador;
  • string NameSignal() -  Retorna a linha com o nome da linha de sinal indicador;
  • string Names() - Retorna a linha com os nomes de МА.

Test_MACDOnArray.mq5 é um indicador de exemplo de aplicação da classe CMACDOnArray. O arquivo IncMACDOnArray deve ser colocado na pasta MQL5\Include\IncOnArray do terminal (a pasta IncOnArray deve ser criada).

A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessário para seu funcionamento adequado. Ela pode ser encontrada aqui.

Moving Average Convergence/Divergence (MACD) é o próximo indicador de acompanhamento dinâmica de tendências. Ele indica a correlação entre duas Médias Móveis do preço.

Exemplo de uso da classe CMACDOnArray

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/627

VGridLine_Intraday X8 VGridLine_Intraday X8

Grade de tempo vertical com passo de oito horas.

PriceAlert PriceAlert

O indicador mostra a linha horizontal que define o nível de acionamento do sinal.

VGridLine_Intraday X4 VGridLine_Intraday X4

Grade de tempo vertical com passo de quatro horas.

SpreadCandlesCreator SpreadCandlesCreator

O indicador cria um gráfico de barras que consiste em mostrar os valores atuais do spread em modo online.