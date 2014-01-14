A Classe CMACDOnArray foi projetada para o cálculo dos valores de MACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) em buffers de indicadores.

Uso:

O método Init() chama a função OnInit() do indicador com os seguintes parâmetros:

int aFastPeriod - período de MA rápido;

- período de MA rápido; int aSlowPeriod - período de МА lento;

- período de МА lento; int aSignalPeriod - período da linha de sinal;

- período da linha de sinal; ENUM_MA_METHOD aFastMethod - Método de МА rápido;

- Método de МА rápido; ENUM_MA_METHOD aSlowMetod - Método de МА lento;

- Método de МА lento; ENUM_MA_METHOD aSignalMethod - Método da linha de sinal.

O método Solve() chama a função OnCalculate() do indicador com os seguintes parâmetros:

const int aRatesTotal é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate();

é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate(); const int aPrevCalc - variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate();

- variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate(); double aData[] - Buffer com os dados utilizados para o cálculo de indicadores;

- Buffer com os dados utilizados para o cálculo de indicadores; double aFastMA[] - Buffer intermediário para МА rápido;

- Buffer intermediário para МА rápido; double aSlowMA[] - Buffer intermediário para МА lento;

- Buffer intermediário para МА lento; double aMain[] - Valor calculado da linha principal de MACD;

- Valor calculado da linha principal de MACD; double aSignal[] - Valor calculado da linha de sinal de MACD.

Métodos adicionais:

int BarsRequiredSignal() - Retorna o número mínimo de barras para o cálculo da linha de sinal;

- Retorna o número mínimo de barras para o cálculo da linha de sinal; int BarsRequiredMain() - Retorna o número mínimo de barras para o cálculo da linha principal;

- Retorna o número mínimo de barras para o cálculo da linha principal; string Name() - Retorna a linha com o nome do indicador;

- Retorna a linha com o nome do indicador; string NameMain() - Retorna a linha com o nome da linha principal do indicador;

- Retorna a linha com o nome da linha principal do indicador; string NameSignal() - Retorna a linha com o nome da linha de sinal indicador;

- Retorna a linha com o nome da linha de sinal indicador; string Names() - Retorna a linha com os nomes de МА.



Test_MACDOnArray.mq5 é um indicador de exemplo de aplicação da classe CMACDOnArray. O arquivo IncMACDOnArray deve ser colocado na pasta MQL5\Include\IncOnArray do terminal (a pasta IncOnArray deve ser criada).

A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessário para seu funcionamento adequado. Ela pode ser encontrada aqui.

Moving Average Convergence/Divergence (MACD) é o próximo indicador de acompanhamento dinâmica de tendências. Ele indica a correlação entre duas Médias Móveis do preço.