IncMACDOnArray - biblioteca para MetaTrader 5
A Classe CMACDOnArray foi projetada para o cálculo dos valores de MACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) em buffers de indicadores.
Uso:
O método Init() chama a função OnInit() do indicador com os seguintes parâmetros:
- int aFastPeriod - período de MA rápido;
- int aSlowPeriod - período de МА lento;
- int aSignalPeriod - período da linha de sinal;
- ENUM_MA_METHOD aFastMethod - Método de МА rápido;
- ENUM_MA_METHOD aSlowMetod - Método de МА lento;
- ENUM_MA_METHOD aSignalMethod - Método da linha de sinal.
O método Solve() chama a função OnCalculate() do indicador com os seguintes parâmetros:
- const int aRatesTotal é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate();
- double aData[] - Buffer com os dados utilizados para o cálculo de indicadores;
- double aFastMA[] - Buffer intermediário para МА rápido;
- double aSlowMA[] - Buffer intermediário para МА lento;
- double aMain[] - Valor calculado da linha principal de MACD;
- double aSignal[] - Valor calculado da linha de sinal de MACD.
Métodos adicionais:
- int BarsRequiredSignal() - Retorna o número mínimo de barras para o cálculo da linha de sinal;
- int BarsRequiredMain() - Retorna o número mínimo de barras para o cálculo da linha principal;
- string Name() - Retorna a linha com o nome do indicador;
- string NameMain() - Retorna a linha com o nome da linha principal do indicador;
- string NameSignal() - Retorna a linha com o nome da linha de sinal indicador;
- string Names() - Retorna a linha com os nomes de МА.
Test_MACDOnArray.mq5 é um indicador de exemplo de aplicação da classe CMACDOnArray. O arquivo IncMACDOnArray deve ser colocado na pasta MQL5\Include\IncOnArray do terminal (a pasta IncOnArray deve ser criada).
A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessário para seu funcionamento adequado. Ela pode ser encontrada aqui.
Moving Average Convergence/Divergence (MACD) é o próximo indicador de acompanhamento dinâmica de tendências. Ele indica a correlação entre duas Médias Móveis do preço.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/627
O indicador mostra a linha horizontal que define o nível de acionamento do sinal.
O indicador cria um gráfico de barras que consiste em mostrar os valores atuais do spread em modo online.