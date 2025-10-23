Guten Morgen.

Warum dieser Code?

Der 1978 von J. Welles Wilder entwickelte Average True Range (ATR)-Indikator ermöglicht es Händlern, die Volatilität eines Vermögenswerts zu messen, indem sie die größten True Ranges über einen bestimmten Zeitraum hinweg miteinander vergleichen. Diese Information ist wertvoll, um Preisbewegungen zu verstehen und Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.

Bedenken Sie, dass der ursprüngliche ATR-Indikator aus dem Jahr 1978 diese Glättung nicht beinhaltete.

Wilder Smoothing wurde später eingeführt und hilft, Schwankungen im ATR-Indikator auszugleichen, wodurch er leichter zu analysieren ist. Dabei handelt es sich um einen einfachen gleitenden Durchschnitt, der auf ATR-Werte angewandt wird, in der Regel über einen Zeitraum von 14 Perioden.

