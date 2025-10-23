コードベースセクション
おはようございます。

もしこのコードが何らかの理由で誤動作したり、忘れてしまったり、MQL5がアップグレードされたりしたら、修正しますので教えてください。

私のすべてのマルチタイムフレームインジケーターコードは、CodeBaseまたはマーケットプレイスで、無料または購入可能です。


なぜこのコードなのか？

1978年にJ.ウェルズ・ワイルダーによって開発されたATR (Average True Range)インジケータは、トレーダーが一定期間中の最大のトゥルーレンジを平均することで、資産のボラティリティを測定することを可能にします。こ の 情 報 は 、価 格 の 動 き を 理 解 し 、取 引 機 会 を 見 極 め る 上 で 有 意 義 で す 。

1978年のオリジナルのATRインディケータは、このスムージングを含ん で い な か っ た こ と を 記 憶 し て お き ま し ょ う 。

後に導入されたワイルダースムージングは、ATRインディケータの変動 を平滑化し、分析を容易にします。これは、ATRの値に単純な移動平均を適用したもので、通常は14期 間にわたるものです。


このコードがお役に立ちますように

私のコードがcodebaseやマーケットプレイスで公開されたら、真っ先にお知らせします。

他にも簡単なコードをCodeBaseに書きました：

これらのインジケーターの多くをマーケットプレイスで提供しています。"William210 "で検索してください。

iama()を使った適応移動平均

iadx()を使ったAdx

alligator()を使用したアリゲーター

iatr( )を 使ったATR

ATRは、私がマーケットプレイスで提供しているSuperTrendのような他のインジケーターに非常に便利です。

iao()を使わないオシレーター

ibands()を使ったボリンジャーバンド

ドンチ・チャネル

ienvelopes()を使ったエンベロープ

iishimoku()を使ったイシモク

ケルテナー・チャネル

imacd()を使用したMACD

iMomentum()を使用したモメンタム

ima()を使用した移動平均、 ネイティブ関数 SimpleMA()、ExponentialMA()、SmoothedMA()、LinearWeightedMA()
 私は市場で多くのマルチタイムフレームスムージングオプションを提供しています。

単純平均⇒EMA、SMA、EMA、SMMA、LWMA

出来高加重平均⇒VWMA、VEMA、EVWMA

二倍以上の指数平均、DEMA

RSI、 irsi()の有無にかかわらず

istochastic()を使用したストキャスティクス


助けになる、あるいは基礎となるコードのアイデアがあれば、このスレッドで リクエストしてください。

iATR()を使用しないATRとスムージングWilder by William210






Translated from French by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/fr/code/50547

