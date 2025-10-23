私たちのファンページに参加してください
WilderをスムージングしたiATR()を使用しないATR by William210.mq5 - MetaTrader 5のためのインディケータ
おはようございます。
もしこのコードが何らかの理由で誤動作したり、忘れてしまったり、MQL5がアップグレードされたりしたら、修正しますので教えてください。
私のすべてのマルチタイムフレームインジケーターコードは、CodeBaseまたはマーケットプレイスで、無料または購入可能です。
なぜこのコードなのか？
1978年にJ.ウェルズ・ワイルダーによって開発されたATR (Average True Range)インジケータは、トレーダーが一定期間中の最大のトゥルーレンジを平均することで、資産のボラティリティを測定することを可能にします。こ の 情 報 は 、価 格 の 動 き を 理 解 し 、取 引 機 会 を 見 極 め る 上 で 有 意 義 で す 。
1978年のオリジナルのATRインディケータは、このスムージングを含ん で い な か っ た こ と を 記 憶 し て お き ま し ょ う 。
後に導入されたワイルダースムージングは、ATRインディケータの変動 を平滑化し、分析を容易にします。これは、ATRの値に単純な移動平均を適用したもので、通常は14期 間にわたるものです。
このコードがお役に立ちますように
私のコードがcodebaseやマーケットプレイスで公開されたら、真っ先にお知らせします。
他にも簡単なコードをCodeBaseに書きました：
これらのインジケーターの多くをマーケットプレイスで提供しています。"William210 "で検索してください。
ATRは、私がマーケットプレイスで提供しているSuperTrendのような他のインジケーターに非常に便利です。
ima()を使用した移動平均、 ネイティブ関数 SimpleMA()、ExponentialMA()、SmoothedMA()、LinearWeightedMA()
私は市場で多くのマルチタイムフレームスムージングオプションを提供しています。
単純平均⇒EMA、SMA、EMA、SMMA、LWMA
出来高加重平均⇒VWMA、VEMA、EVWMA
二倍以上の指数平均、DEMA
RSI、 irsi()の有無にかかわらず
助けになる、あるいは基礎となるコードのアイデアがあれば、このスレッドで リクエストしてください。
Translated from French by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/fr/code/50547
このコードはiatr()をトレースしていない。 なぜならiatr()またはこのコードはより現代的なバージョンだからである。 このコードは独自のスムージング、SMAの一種を使用しており、ワイルダースムージングは使用していない。 2つのスムージングの分析により、他の場所でのチャンスが示唆される。Bollinger Bands with pre outer band smoothing
