왜 이 코드인가요?

1978년 J. Welles Wilder가 개발한 평균 실제 범위(ATR) 지표는 주어진 기간 동안 가장 큰 실제 범위의 평균을 구해 자산의 변동성을 측정할 수 있게 해줍니다. 이 정보는 가격 변동을 이해하고 매매 기회를 파악하는 데 유용합니다.

1978년의 원래 ATR 지표에는 이 스무딩이 포함되지 않았다는 점을 기억하세요.

이후 와일더 스무딩이 도입되어 ATR 지표의 변동을 완화하여 분석하기 쉽게 만들었습니다. 이는 보통 14개 기간에 걸쳐 ATR 값에 적용되는 단순 이동 평균입니다.

