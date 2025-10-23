당사 팬 페이지에 가입하십시오
좋은 아침입니다.
이 코드가 어떤 이유로든 잊어버리거나 MQL5 업그레이드로 인해 오작동하는 경우 알려주시면 수정할 수 있도록 도와드리겠습니다.
제 멀티 타임프레임 표시기 코드가 있는지 여부는 CodeBase 또는 마켓플레이스에서 "William210"을 검색하여 무료 또는 구매 가능한 코드를 모두 찾을 수 있습니다.
왜 이 코드인가요?
1978년 J. Welles Wilder가 개발한 평균 실제 범위(ATR) 지표는 주어진 기간 동안 가장 큰 실제 범위의 평균을 구해 자산의 변동성을 측정할 수 있게 해줍니다. 이 정보는 가격 변동을 이해하고 매매 기회를 파악하는 데 유용합니다.
1978년의 원래 ATR 지표에는 이 스무딩이 포함되지 않았다는 점을 기억하세요.
이후 와일더 스무딩이 도입되어 ATR 지표의 변동을 완화하여 분석하기 쉽게 만들었습니다. 이는 보통 14개 기간에 걸쳐 ATR 값에 적용되는 단순 이동 평균입니다.
이 코드가 도움이 되길 바랍니다.
코드베이스에 다른 간단한 코드를 작성했습니다:
저는 마켓플레이스에서 이러한 지표를 많이 제공하고 있으며, 저 "William210"을 검색하세요.
ATR은 제가 마켓플레이스에서 제공하는 슈퍼트렌드와 같은 다른 지표에 매우 유용합니다.
ima()를 사용한 이동평균, 기본 함수 SimpleMA(), ExponentialMA(), SmoothedMA(), LinearWeightedMA() 사용
마켓플레이스에서 다양한 다중 기간 평활화 옵션을 제공합니다.
단순 평균 => EMA, SMA, EMA, SMMA, LWMA
거래량 가중 평균, VWMA, VEMA, EVWMA
2배 이상 지수 평균, DEMA
도움이 되거나 기초가 될 코드 아이디어가 있다면 이 스레드에서 요청해 주세요.
이 코드는 iatr() 또는 이 코드가 더 최신 버전이기 때문에 iatr()을 추적하지 않습니다. 이 코드는 더 거친 평활화가 아닌 일종의 SMA인 원래 평활화를 사용합니다. 두 평활화의 분석은 다른 곳에서 기회를 제안할 수 있습니다.IncPriceChannelOnArray
