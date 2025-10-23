코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

iATR()이 없는 ATR, 스무딩이 있는 Wilder by William210.mq5 - MetaTrader 5용 지표

Gerard William G J B M Dinh Sy | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
11
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

좋은 아침입니다.

이 코드가 어떤 이유로든 잊어버리거나 MQL5 업그레이드로 인해 오작동하는 경우 알려주시면 수정할 수 있도록 도와드리겠습니다.

제 멀티 타임프레임 표시기 코드가 있는지 여부는 CodeBase 또는 마켓플레이스에서 "William210"을 검색하여 무료 또는 구매 가능한 코드를 모두 찾을 수 있습니다.


왜 이 코드인가요?

1978년 J. Welles Wilder가 개발한 평균 실제 범위(ATR) 지표는 주어진 기간 동안 가장 큰 실제 범위의 평균을 구해 자산의 변동성을 측정할 수 있게 해줍니다. 이 정보는 가격 변동을 이해하고 매매 기회를 파악하는 데 유용합니다.

1978년의 원래 ATR 지표에는 이 스무딩이 포함되지 않았다는 점을 기억하세요.

이후 와일더 스무딩이 도입되어 ATR 지표의 변동을 완화하여 분석하기 쉽게 만들었습니다. 이는 보통 14개 기간에 걸쳐 ATR 값에 적용되는 단순 이동 평균입니다.


이 코드가 도움이 되길 바랍니다.

코드가 코드베이스 또는 마켓플레이스에 게시될 때 가장 먼저 알림을 받을 수 있도록 별표를 표시하고 친구로 요청하는 것을 잊지 마세요.

코드베이스에 다른 간단한 코드를 작성했습니다:

저는 마켓플레이스에서 이러한 지표를 많이 제공하고 있으며, 저 "William210"을 검색하세요.

iama()를 사용한 적응 이동 평균

iadx()를 사용한 Adx

alligator()를 사용한 엘리게이터

iatr( )을 사용한 ATR

ATR은 제가 마켓플레이스에서 제공하는 슈퍼트렌드와 같은 다른 지표에 매우 유용합니다.

iao()가 없는 멋진 오실레이터

ibands()를 사용한 볼린저 밴드

돈치안 채널

ienvelopes()를 사용하는 봉투

아이시모쿠()를 사용한 이시모쿠

켈트너 채널

imacd()를 사용한 MACD

iMomentum()을 사용한 모멘텀

ima()를 사용한 이동평균, 기본 함수 SimpleMA(), ExponentialMA(), SmoothedMA(), LinearWeightedMA() 사용
마켓플레이스에서 다양한 다중 기간 평활화 옵션을 제공합니다.

단순 평균 => EMA, SMA, EMA, SMMA, LWMA

거래량 가중 평균, VWMA, VEMA, EVWMA

2배 이상 지수 평균, DEMA

RSI, irsi()포함 또는 미포함

istochastic()을 사용한 스토캐스틱


도움이 되거나 기초가 될 코드 아이디어가 있다면 이 스레드에서 요청해 주세요.

iATR()을 사용하지 않는 ATR(스무딩 와일더 포함) by William210






Translated from French by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/fr/code/50547

ATR classic therefore without iATR by William210 ATR classic therefore without iATR by William210

이 코드는 iatr() 또는 이 코드가 더 최신 버전이기 때문에 iatr()을 추적하지 않습니다. 이 코드는 더 거친 평활화가 아닌 일종의 SMA인 원래 평활화를 사용합니다. 두 평활화의 분석은 다른 곳에서 기회를 제안할 수 있습니다.

IncPriceChannelOnArray IncPriceChannelOnArray

CPriceChannelOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼로 가격 채널 값을 계산하기 위한 클래스입니다.

EQUILIBRIUM-2011 EQUILIBRIUM-2011

Multicurrency "grider" with risk control (version for Automated Trading Championship 2011 and updated version).

XML parser XML parser

A library for parsing of XML documents. Pure MQL5, it doesn't uses any external libraries.