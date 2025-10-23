早上好。

如果此代码因遗忘或 MQL5 升级等原因出现故障，请告诉我，以便我更正，谢谢。

您可以在 CodeBase 或市场上搜索 "William210"，找到我所有的多时间框架指标代码，无论是否免费或可购买。

为什么要使用此代码？

平均真实波动范围 (ATR) 指标由 J. Welles Wilder 于 1978 年开发，允许交易者通过平均给定期间内最大真实波动范围来衡量资产的波动性。这一信息对于了解价格走势和识别交易机会非常有价值。

请记住，1978 年的原始 ATR 指标并不包括这种平滑法。

后来引入的怀尔德平滑法有助于平滑 ATR 指标的波动，使其更易于分析。这是一种应用于 ATR 值的简单移动平均线，通常持续 14 个周期。

希望这段代码能帮到你

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我还在 CodeBase 中编写了其他简单的代码：

我在市场上提供了许多这样的指标，请搜索 "William210"。

使用 iama() 的自适应移动平均线

Adx 使用 iadx()

鳄鱼指标，使用 alligator()

使用 iatr( ) 的 ATR

ATR 对于其他指标非常有用，例如我在市场上提供的超级趋势指标

令人敬畏的震荡指标，不使用 iao()

使用 ibands() 的布林线

唐氏通道

使用 ienvelopes() 的包络线

使用 iishimoku() 的石目指标

凯尔特纳通道

使用 imacd() 查看 MACD

动量指标使用 iMomentum()

使用 ima()移动平均线， 使用本地函数 SimpleMA()、ExponentialMA()、SmoothedMA()、LinearWeightedMA()

我在市场上提供了许多多时间框架平滑选项。

简单平均 => EMA、SMA、EMA、SMMA、LWMA

成交量加权平均线、VWMA、VEMA、EVWMA

双指数或更多指数平均线，DEMA

带 或 不带 irsi() 的RSI

使用 istochastic() 的随机指标

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