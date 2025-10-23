Fan sayfamıza katılın
William210.mq5 tarafından Wilder yumuşatma ile iATR() olmadan ATR - MetaTrader 5 için gösterge
Günaydın.
Bu kod herhangi bir nedenle, unutma veya MQL5 yükseltmeleri nedeniyle arızalanırsa, düzeltebilmem için bana bildirin, teşekkür ederim
Tüm çoklu timeFrame gösterge kodlarımı CodeBase'de veya Marketplace'te ücretsiz veya satın alınabilir olarak "William210" araması yaparak bulabilirsiniz.
Neden bu kod?
J. Welles Wilder tarafından 1978 yılında geliştirilen Ortalama Gerçek Aralık (ATR) göstergesi, yatırımcıların belirli bir dönemdeki en büyük Gerçek Aralıkların ortalamasını alarak bir varlığın oynaklığını ölçmelerine olanak tanır. Bu bilgi, fiyat hareketlerini anlamak ve alım satım fırsatlarını belirlemek için değerlidir.
1978'deki orijinal ATR göstergesinin bu yumuşatmayı içermediğini unutmayın.
Wilder Düzgünleştirme daha sonra tanıtıldı ve ATR göstergesindeki dalgalanmaları yumuşatmaya yardımcı olarak analiz etmeyi kolaylaştırdı. Bu, genellikle 14 dönemlik bir süre boyunca ATR değerlerine uygulanan basit bir hareketli ortalamadır.
Bu kod size yardımcı olabilir
Kodum codebase'de veya markette yayınlandığında ilk haberdar olmak için bir yıldız koymayı ve beni arkadaş olarak istemeyi unutmayın
Yardımcı olacak veya temel oluşturacak kod fikirleriniz varsa, bu başlıkta talep edin
Orijinal kod: https://www.mql5.com/fr/code/50547
Bu kod iatr()'yi izlemez çünkü iatr() veya bu kod daha modern bir sürümdür. Bu kod, daha vahşi bir yumuşatma değil, bir tür SMA olan orijinal yumuşatmayı kullanır. İki yumuşatmanın analizi başka yerlerde fırsatlar önerebilirIncPriceChannelOnArray
