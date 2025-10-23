Kod TabanıBölümler
Wilder yumuşatma ile iATR() olmadan ATR - MetaTrader 5 için gösterge

Günaydın.

Bu kod herhangi bir nedenle, unutma veya MQL5 yükseltmeleri nedeniyle arızalanırsa, düzeltebilmem için bana bildirin, teşekkür ederim

Tüm çoklu timeFrame gösterge kodlarımı CodeBase'de veya Marketplace'te ücretsiz veya satın alınabilir olarak "William210" araması yaparak bulabilirsiniz.


Neden bu kod?

J. Welles Wilder tarafından 1978 yılında geliştirilen Ortalama Gerçek Aralık (ATR) göstergesi, yatırımcıların belirli bir dönemdeki en büyük Gerçek Aralıkların ortalamasını alarak bir varlığın oynaklığını ölçmelerine olanak tanır. Bu bilgi, fiyat hareketlerini anlamak ve alım satım fırsatlarını belirlemek için değerlidir.

1978'deki orijinal ATR göstergesinin bu yumuşatmayı içermediğini unutmayın.

Wilder Düzgünleştirme daha sonra tanıtıldı ve ATR göstergesindeki dalgalanmaları yumuşatmaya yardımcı olarak analiz etmeyi kolaylaştırdı. Bu, genellikle 14 dönemlik bir süre boyunca ATR değerlerine uygulanan basit bir hareketli ortalamadır.


Bu kod size yardımcı olabilir

CodeBase'de başka basit kodlar yazdım:

CodeBase'de başka basit kodlar yazdım:

iama() kullanarak uyarlanabilir hareketli ortalama

iadx() kullanarak adx

alligator() kullanarak timsah

iatr( ) kullanarak ATR

ATR, piyasada sunduğum SuperTrend gibi diğer göstergeler için çok kullanışlıdır

İao() olmadan harika osilatör

ibands() kullanarak Bollinger bantları

Donchian kanalı

ienvelopes() kullanarak zarflar

iishimoku() kullanarak Ishimoku

Keltener kanalı

imacd() kullanarak MACD

iMomentum() kullanarak momentum

ima() kullanarak, yerel SimpleMA(), ExponentialMA(), SmoothedMA(), LinearWeightedMA() fonksiyonlarını kullanarakhareketli ortalama
Piyasada birçok çoklu zaman dilimi yumuşatma seçeneği sunuyorum.

Basit ortalama => EMA, SMA, EMA, SMMA, LWMA

Hacim ağırlıklı ortalamalar, VWMA, VEMA, EVWMA

çift ve daha fazla üstel Ortalama, DEMA

RSI , irsi()ile ya da değil

istochastic() kullanarak stokastik


Yardımcı olacak veya temel oluşturacak kod fikirleriniz varsa, bu başlıkta talep edin

ATR classic therefore without iATR by William210

Bu kod iatr()'yi izlemez çünkü iatr() veya bu kod daha modern bir sürümdür. Bu kod, daha vahşi bir yumuşatma değil, bir tür SMA olan orijinal yumuşatmayı kullanır. İki yumuşatmanın analizi başka yerlerde fırsatlar önerebilir

IncPriceChannelOnArray IncPriceChannelOnArray

CPriceChannelOnArray sınıfı, fiyat kanalı değerlerini gösterge tamponları ile hesaplamak için tasarlanmıştır.

IncTrixOnArray IncTrixOnArray

CTrixOnArray sınıfı, gösterge tamponunu kullanarak TRIX (Üçlü Üstel Ortalama, TRIX) göstergesinin değerlerini hesaplamak için tasarlanmıştır.

XdinMA XdinMA

Farklı periyotlara sahip diğer iki hareketli ortalamanın en basit cebirsel kombinasyonu ile elde edilen bir hareketli ortalama.