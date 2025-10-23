Günaydın.

Bu kod herhangi bir nedenle, unutma veya MQL5 yükseltmeleri nedeniyle arızalanırsa, düzeltebilmem için bana bildirin, teşekkür ederim

Tüm çoklu timeFrame gösterge kodlarımı CodeBase'de veya Marketplace'te ücretsiz veya satın alınabilir olarak "William210" araması yaparak bulabilirsiniz.

Neden bu kod?

J. Welles Wilder tarafından 1978 yılında geliştirilen Ortalama Gerçek Aralık (ATR) göstergesi, yatırımcıların belirli bir dönemdeki en büyük Gerçek Aralıkların ortalamasını alarak bir varlığın oynaklığını ölçmelerine olanak tanır. Bu bilgi, fiyat hareketlerini anlamak ve alım satım fırsatlarını belirlemek için değerlidir.

1978'deki orijinal ATR göstergesinin bu yumuşatmayı içermediğini unutmayın.

Wilder Düzgünleştirme daha sonra tanıtıldı ve ATR göstergesindeki dalgalanmaları yumuşatmaya yardımcı olarak analiz etmeyi kolaylaştırdı. Bu, genellikle 14 dönemlik bir süre boyunca ATR değerlerine uygulanan basit bir hareketli ortalamadır.

