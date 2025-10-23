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ATR без iATR() со сглаживанием Уайлдера от William210.mq5 - индикатор для MetaTrader 5
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Доброе утро.
Если этот код не работает по каким-либо причинам, из-за забывчивости или обновления MQL5, дайте мне знать, чтобы я мог исправить его, спасибо.
Вы можете найти все мои коды индикаторов для мультитаймфреймов или нет, в CodeBase или на Marketplace, бесплатные или покупаемые, по поиску "William210".
Почему именно этот код?
Индикатор Average True Range (ATR), разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году, позволяет трейдерам измерять волатильность актива путем усреднения наибольших истинных диапазонов за определенный период. Эта информация ценна для понимания движения цен и выявления торговых возможностей.
Помните, что оригинальный индикатор ATR 1978 года не включал в себя это сглаживание.
Позднее было введено сглаживание Уайлдера, которое помогает сгладить колебания индикатора ATR, делая его более удобным для анализа. Это простое скользящее среднее, применяемое к значениям ATR, обычно за 14-периодный период.
Пусть этот код поможет вам.
Не забудьте поставить звездочку и попросить меня в друзья, чтобы первыми получать уведомления о публикации моего кода в codebase или на marketplace.
Я написал и другие простые коды в CodeBase:
Я предлагаю многие из этих индикаторов в Marketplace, ищите меня "William210"
Адаптивная скользящая средняя с помощью iama()
Alligator с помощью alligator()
ATR очень полезен для других индикаторов, таких как SuperTrend, который я предлагаю в маркетплейсе
Полосы Боллинджера с помощью ibands()
Конверты с помощью ienvelopes()
Моментум с помощью iMomentum()
Скользящее среднее с помощью ima(), используя родные функции SimpleMA(), ExponentialMA(), SmoothedMA(), LinearWeightedMA()
Япредлагаю множество вариантов сглаживания мультитаймфреймов на рынке.
Простая средняя => EMA, SMA, EMA, SMMA, LWMA
средние, взвешенные по объему, VWMA, VEMA, EVWMA
двойная и более экспоненциальная средняя, DEMA
Стохастик с помощью istochastic()
Если у вас есть идеи по коду, которые могут помочь или послужить основой, запрашивайте их в этой теме
Translated from French by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/fr/code/50547
Этот код не отслеживает iatr(), потому что iatr() или этот код - более современная версия. Этот код использует оригинальное сглаживание, своего рода SMA, а не сглаживание Уайлдера. Анализ двух сглаживаний может подсказать возможности в других местахBollinger Bands with pre outer band smoothing
Полосы Боллинджера с управляемым сглаживанием внешней полосы (предварительное сглаживание)
Линия линейной регрессии с возможностью применения к другим показателямLinear Regression Line
Линия линейной регрессии