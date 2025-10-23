CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ATR без iATR() со сглаживанием Уайлдера от William210.mq5 - индикатор для MetaTrader 5

Gerard William G J B M Dinh Sy
Gerard William G J B M Dinh Sy

Gerard William G J B M Dinh Sy

Hello. I'm looking for the holy grail, or failing that, the alpha, or at worst, money, and if possible, without doing anything.
21 код 83 темы 801 комментарий
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
808
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Доброе утро.

Если этот код не работает по каким-либо причинам, из-за забывчивости или обновления MQL5, дайте мне знать, чтобы я мог исправить его, спасибо.

Вы можете найти все мои коды индикаторов для мультитаймфреймов или нет, в CodeBase или на Marketplace, бесплатные или покупаемые, по поиску "William210".


Почему именно этот код?

Индикатор Average True Range (ATR), разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году, позволяет трейдерам измерять волатильность актива путем усреднения наибольших истинных диапазонов за определенный период. Эта информация ценна для понимания движения цен и выявления торговых возможностей.

Помните, что оригинальный индикатор ATR 1978 года не включал в себя это сглаживание.

Позднее было введено сглаживание Уайлдера, которое помогает сгладить колебания индикатора ATR, делая его более удобным для анализа. Это простое скользящее среднее, применяемое к значениям ATR, обычно за 14-периодный период.


Пусть этот код поможет вам.

Не забудьте поставить звездочку и попросить меня в друзья, чтобы первыми получать уведомления о публикации моего кода в codebase или на marketplace.

Я написал и другие простые коды в CodeBase:

Я предлагаю многие из этих индикаторов в Marketplace, ищите меня "William210"

Адаптивная скользящая средняя с помощью iama()

Adx с помощью iadx()

Alligator с помощью alligator()

ATR с помощью iatr( )

ATR очень полезен для других индикаторов, таких как SuperTrend, который я предлагаю в маркетплейсе

Awesome oscillator без iao()

Полосы Боллинджера с помощью ibands()

Канал Дончиана

Конверты с помощью ienvelopes()

Ишимоку с помощью iishimoku()

Канал Келтенера

MACD с помощью imacd()

Моментум с помощью iMomentum()

Скользящее среднее с помощью ima(), используя родные функции SimpleMA(), ExponentialMA(), SmoothedMA(), LinearWeightedMA()
 Япредлагаю множество вариантов сглаживания мультитаймфреймов на рынке.

Простая средняя => EMA, SMA, EMA, SMMA, LWMA

средние, взвешенные по объему, VWMA, VEMA, EVWMA

двойная и более экспоненциальная средняя, DEMA

RSI, с или без irsi()

Стохастик с помощью istochastic()


Если у вас есть идеи по коду, которые могут помочь или послужить основой, запрашивайте их в этой теме

ATR без iATR() со сглаживанием Уайлдера от William210






Translated from French by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/fr/code/50547

ATR classic therefore without iATR by William210 ATR classic therefore without iATR by William210

Этот код не отслеживает iatr(), потому что iatr() или этот код - более современная версия. Этот код использует оригинальное сглаживание, своего рода SMA, а не сглаживание Уайлдера. Анализ двух сглаживаний может подсказать возможности в других местах

Bollinger Bands with pre outer band smoothing Bollinger Bands with pre outer band smoothing

Полосы Боллинджера с управляемым сглаживанием внешней полосы (предварительное сглаживание)

Linear Regression Line (apply to) Linear Regression Line (apply to)

Линия линейной регрессии с возможностью применения к другим показателям

Linear Regression Line Linear Regression Line

Линия линейной регрессии