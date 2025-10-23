Доброе утро.

Если этот код не работает по каким-либо причинам, из-за забывчивости или обновления MQL5, дайте мне знать, чтобы я мог исправить его, спасибо.

Вы можете найти все мои коды индикаторов для мультитаймфреймов или нет, в CodeBase или на Marketplace, бесплатные или покупаемые, по поиску "William210".

Почему именно этот код?

Индикатор Average True Range (ATR), разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году, позволяет трейдерам измерять волатильность актива путем усреднения наибольших истинных диапазонов за определенный период. Эта информация ценна для понимания движения цен и выявления торговых возможностей.

Помните, что оригинальный индикатор ATR 1978 года не включал в себя это сглаживание.

Позднее было введено сглаживание Уайлдера, которое помогает сгладить колебания индикатора ATR, делая его более удобным для анализа. Это простое скользящее среднее, применяемое к значениям ATR, обычно за 14-периодный период.

Пусть этот код поможет вам.

Не забудьте поставить звездочку и попросить меня в друзья, чтобы первыми получать уведомления о публикации моего кода в codebase или на marketplace.

Я написал и другие простые коды в CodeBase:

Я предлагаю многие из этих индикаторов в Marketplace, ищите меня "William210"

Адаптивная скользящая средняя с помощью iama()

Adx с помощью iadx()

Alligator с помощью alligator()

ATR с помощью iatr( )

ATR очень полезен для других индикаторов, таких как SuperTrend, который я предлагаю в маркетплейсе

Awesome oscillator без iao()

Полосы Боллинджера с помощью ibands()

Канал Дончиана

Конверты с помощью ienvelopes()

Ишимоку с помощью iishimoku()

Канал Келтенера

MACD с помощью imacd()

Моментум с помощью iMomentum()

Скользящее среднее с помощью ima(), используя родные функции SimpleMA(), ExponentialMA(), SmoothedMA(), LinearWeightedMA()

Япредлагаю множество вариантов сглаживания мультитаймфреймов на рынке.

Простая средняя => EMA, SMA, EMA, SMMA, LWMA

средние, взвешенные по объему, VWMA, VEMA, EVWMA

двойная и более экспоненциальная средняя, DEMA

RSI, с или без irsi()

Стохастик с помощью istochastic()

Если у вас есть идеи по коду, которые могут помочь или послужить основой, запрашивайте их в этой теме







