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Donchian Channel for beginners by William210 - indicator for MetaTrader 5
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Keltner Channel code for beginners by William210
Keltner Channel for traders or young developers by William210Simplest CSV file reader
Provide simplest class to read and parse CSV file
Swing Highs and Lows
Anlayse swing highs and lowsHidden Engulfing
Hidden Engulfing Candlestick Pattern