und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Linear Regression Line - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 18
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Indikator verwendet die hier ausführlich beschriebene Berechnungsmethode: Linearer Regressionswert. Bitte lesen Sie diesen Beitrag für weitere Details
Die gleiche Funktion aus dem obigen Link wird verwendet, um diese lineare Regressionslinie zu berechnen
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/50496
Lineare Regressionslinie mit der Option, sie auf andere Indikatoren anzuwendenATR ohne iATR() mit smoothing Wilder von William210.mq5
Ziel ist es, einen Code zu zeigen, der die Berechnung der ATR mit Wilder smoothing zeigt
Der Accumulation/Distribution Indikator wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt.Accelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.