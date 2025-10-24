CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Linear Regression Line - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
18
Rating:
(9)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen, Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Indikator verwendet die hier ausführlich beschriebene Berechnungsmethode: Linearer Regressionswert. Bitte lesen Sie diesen Beitrag für weitere Details

Die gleiche Funktion aus dem obigen Link wird verwendet, um diese lineare Regressionslinie zu berechnen





Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/50496

Linear Regression Line (apply to) Linear Regression Line (apply to)

Lineare Regressionslinie mit der Option, sie auf andere Indikatoren anzuwenden

ATR ohne iATR() mit smoothing Wilder von William210.mq5 ATR ohne iATR() mit smoothing Wilder von William210.mq5

Ziel ist es, einen Code zu zeigen, der die Berechnung der ATR mit Wilder smoothing zeigt

Accumulation/Distribution Accumulation/Distribution

Der Accumulation/Distribution Indikator wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt.

Accelerator Oszillator (AC) Accelerator Oszillator (AC)

Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.