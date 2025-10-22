Die Prämisse dieses Bollinger-Band-Indikators ist, dass die äußeren Bänder durch Glättung individuell gesteuert werden können. Eine Änderung der Glättungsperiode des oberen Bandes muss sich nicht auf das untere Band auswirken, und eine Änderung der Glättungsperiode des unteren Bandes muss sich nicht auf das obere Band auswirken. Die Idee dahinter ist, Ihnen die ultimative Kontrolle über die Glättung der äußeren Bänder zu geben.

Das PRE-geglättete BB ergibt die Standardabweichung auf separaten MAs (und basiert auf der ursprünglichen BB-Berechnung).

"Additive äußere Bandglättung" bedeutet, dass die Glättungsperiode zu der eingestellten Bollinger-Band-Periode addiert wird, wenn sie auf true gesetzt ist. Wenn sie auf "false" gesetzt ist, wird eine eigene Periode verwendet, die nicht mit dem Periodenwert der mittleren Linie zusammenhängt.

Die Glättung vor dem Band ist recht einfach, es wird lediglich eine zusätzliche MA-Periode zu einem äußeren Band in den Bollinger-Bändern hinzugefügt. Es handelt sich um die stereotypen Bollinger-Bänder, aber mit zusätzlicher Kontrolle.







