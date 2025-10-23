Unisciti alla nostra fan page
ATR senza iATR() con smoothing Wilder di William210.mq5 - indicatore per MetaTrader 5
13
Buongiorno.
Se questo codice non funziona per qualsiasi motivo, dimenticanza o aggiornamento di MQL5, fatemelo sapere in modo da poterlo correggere, grazie.
Potete trovare tutti i miei codici di indicatori multi timeFrame o meno, in CodeBase o sul Marketplace, gratuiti o acquistabili, cercando "William210".
Perché questo codice?
L'indicatore Average True Range (ATR), sviluppato da J. Welles Wilder nel 1978, consente ai trader di misurare la volatilità di un asset calcolando la media dei maggiori True Range in un determinato periodo. Queste informazioni sono preziose per comprendere i movimenti dei prezzi e individuare le opportunità di trading.
Ricordiamo che l'indicatore ATR originale del 1978 non includeva questo smoothing.
In seguito è stato introdotto il Wilder Smoothing, che aiuta a smussare le fluttuazioni dell'indicatore ATR, rendendolo più facile da analizzare. Si tratta di una semplice media mobile applicata ai valori ATR, di solito su un periodo di 14 periodi.
Questo codice può esservi utile
Ho scritto altri semplici codici in CodeBase:
Media mobile adattativa con iama()
Alligator utilizzando alligator()
Oscillatore impressionante senza iao()
Bande di Bollinger utilizzando ibands()
Inviluppi utilizzando ienvelopes()
Ishimoku utilizzando iishimoku()
Momentum utilizzando iMomentum()
Media mobile con ima(), utilizzando le funzioni native SimpleMA(), ExponentialMA(), SmoothedMA(), LinearWeightedMA()
Media semplice => EMA, SMA, EMA, SMMA, LWMA
Medie ponderate per il volume, VWMA, VEMA, EVWMA
media doppia e più esponenziale, DEMA
