Indikatoren

Linear Regression Line (apply to) - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic
Ansichten:
16
Rating:
(9)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen
Nicht alle Indikatoren sind geeignet, um eine Option auf einen anderen Indikator Daten über mt5 entworfen / erlaubt Optionen angewendet werden. Lineare Regressionslinie (Original, das "einfache" Preise verwendet hier gepostet: Lineare Regressionslinie) ist eine, die geeignet ist

Wir haben Regressionskanal als Objekte, aber es muss ständig angepasst werden, wenn wir wollen, dass es neue Bars bilden folgen. Daher: hier ist die Version, die auf andere Indikatoren angewendet werden kann


PS: Die Beispiele zeigen es nicht, aber die Farbe der Linien ändert sich in Abhängigkeit von der Steigung der Regressionslinie



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/50504

