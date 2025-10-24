Nicht alle Indikatoren sind geeignet, um eine Option auf einen anderen Indikator Daten über mt5 entworfen / erlaubt Optionen angewendet werden. Lineare Regressionslinie (Original, das "einfache" Preise verwendet hier gepostet: Lineare Regressionslinie) ist eine, die geeignet ist

Wir haben Regressionskanal als Objekte, aber es muss ständig angepasst werden, wenn wir wollen, dass es neue Bars bilden folgen. Daher: hier ist die Version, die auf andere Indikatoren angewendet werden kann





PS: Die Beispiele zeigen es nicht, aber die Farbe der Linien ändert sich in Abhängigkeit von der Steigung der Regressionslinie







