Der MQL5 Wizard bietet die Möglichkeit eine Strategie unter der Verwendung von verschiedenen Modulen zu erstellen. Zum Beispiel kann das Hauptmodul von einem Entwickler geschrieben worden sein und die anderen Module (zum Beispiel Moneymanagement und Trailingstop) können von anderen Programmierern hinzugefügt werden.

Die Strategie ist wie folgt: Wenn eine äußere Bar auftritt, wird geprüft, ob die innere Bar einen Ausbruch in Trendrichtung besitzt. In diesem Fall wird ein Signal zum Öffnen einer Position generiert. Die äußere Bar ist die Bar wo der Hochkurs höher als der Hochkurs der vorherigen Bar war und der Tiefstkurs tiefer als der Tiefstkursgos der vorherigen bar. Als "breakthrough" bezeichnet man die extreme entgegengesetzte Richtung der inneren Bar.

Die Trendrichtung wird durch die Farbe der äußeren Bar bestimmt. Wenn eine Bar vollständig ist und diese ein Signal liefert, wird eine Position geöffnet.



Hier ist ein Beispiel für ein Signal welches eine Long-Position öffnet:







Beschreibung des Signals



Um dieses Modul nutzen zu können, müssen Sie die Datei innerbarsignal.mqh in das Verzeichnis MQL5\Include\Expert\Signal\Mysignal kopieren.



Das Modul erscheint erst nach einem Neustart des Metaeditors:





Module für Tradesignale in MQL5 Wizard



Backtesting Ergebnisse (EURUSD ,D1, 2010-2011):

Testergebnisse



//--- Eingabeparameter