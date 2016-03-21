Author: Andrey N. Bolkonsky





Momentum Indicator von William Blau (Schauen Sie auch hierMomentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

Im Gegensatz zu dem vorhandenen Standardindikator iMomentum, Berechnet dieser die absolute Preisveränderung. Zusätzlich verwendet dieser Indikator auch noch Glättung.



Installation:

