Blau_Mtm - Indikator für den MetaTrader 5

Author: Andrey N. Bolkonsky

Momentum Indicator von William Blau (Schauen Sie auch hierMomentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

Im Gegensatz zu dem vorhandenen Standardindikator iMomentum, Berechnet dieser die absolute Preisveränderung. Zusätzlich verwendet dieser Indikator auch noch Glättung.

Installation:

  • Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include\ kopiert werden.
  • Die Datei Blau_Mtm.mq5 muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ kopiert werden.

William Blau Momentum

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/360

