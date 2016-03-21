und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Blau_Mtm - Indikator für den MetaTrader 5
Author: Andrey N. Bolkonsky
Momentum Indicator von William Blau (Schauen Sie auch hierMomentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).
Im Gegensatz zu dem vorhandenen Standardindikator iMomentum, Berechnet dieser die absolute Preisveränderung. Zusätzlich verwendet dieser Indikator auch noch Glättung.
Installation:
- Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include\ kopiert werden.
- Die Datei Blau_Mtm.mq5 muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ kopiert werden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/360
