und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Stochastic Indicator Blau_TStoch - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1109
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Author: Andrey N. Bolkonsky
Stochastic Indicator (smoothed q-period Stochastic) von William Blau basiert auf dem Stochastic Indicator (Schaun Sie auch hier: Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).
Es zeigt den Abstand zwischen dem Close-Kurs und dem tiefsten Kurs der q Bars. Der stochastische numerische Wert zeigt die Kurs-Position relativ zu dem tiefsten Kurs der Periode (q bars), Die Werte sind >=0.
- Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include\ kopiert werden.
- Die Datei Blau_TStoch.mq5 muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ kopiert werden.
Stochastic Indicator Blau_TStoch
Berechnung:
Die folgende Formel wird für die Kalkulation von q-period Stochastic verwendet:
stoch(price,q) = price - LL(q)
- price - Close-Kurs der aktuellen Timeframe;
- q - Anzahl der Bars die für die stochastische Kalkulation verwendet werden;
- LL(q) - Tiefster Kurs der q bars.
Die glättende stochatische q-period wird wie folgt berechnet:
TStoch(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( stoch(price,q) ,r),s),u)
wobei:
- price - Close-Kurs;
- q - Anzahl der Bars die für die stochastische Kalkulation verwendet werden;
- stoch(price,q)=price-LL(q)- q-period Stochastic;
- EMA(stoch(price,q),r) - Erste Glättung- Exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitt mit der Periode r, angewendet auf Stochastic;
- EMA(EMA(...,r),s) - Zweite Glättung - EMA von der Periode s, Angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - Dritte Glättung - EMA von der Periode u, Angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung.
//--- Eingabeparameter
- q - Periode die für die stochastische Berechnung verwendet wird (standard q=5);
- r - Periode der ersten EMA, Angewendet auf die Stochastik (standard=20);
- s - Periode der zweiten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung (standard s=5);
- u - Periode der dritten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung (standard u=3);
- AppliedPrice - price type (Vorgabe: AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Hinweis:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Wenn r, s oder u =1, wird keine Glättung angewendet;
- Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/363
Ergodic Oscillator von William Blau.EA_OBJPROP_CHART_ID
Mit diesem Expert Advisor wird demonstriert, wie man mit OBJ_CHART Objekten als konventionelle Charts arbeitet. Sie können hier benutzerdefinierte Farbeinstellungen vornehmen, Indikatoren hinzufügen etc.
True Strength Index (TSI) Indikator von William Blau.Stochastic Index Blau_TStochI
Stochastic Index Indicator (Normalisierter und geglätteter q-period Stochastic) von William Blau.