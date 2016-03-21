Author: Andrey N. Bolkonsky



Stochastic Indicator (smoothed q-period Stochastic) von William Blau basiert auf dem Stochastic Indicator (Schaun Sie auch hier: Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

Es zeigt den Abstand zwischen dem Close-Kurs und dem tiefsten Kurs der q Bars. Der stochastische numerische Wert zeigt die Kurs-Position relativ zu dem tiefsten Kurs der Periode (q bars), Die Werte sind >=0.







Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das Verzeichnis terminal_data_folder \MQL5\Include\ kopiert werden.

Stochastic Indicator Blau_TStoch

Berechnung:

Die folgende Formel wird für die Kalkulation von q-period Stochastic verwendet:

stoch(price,q) = price - LL(q)

price - Close-Kurs der aktuellen Timeframe;

q - Anzahl der Bars die für die stochastische Kalkulation verwendet werden;

LL(q) - Tiefster Kurs der q bars.

wobei:

Die glättende stochatische q-period wird wie folgt berechnet:



TStoch(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( stoch(price,q) ,r),s),u)

wobei:

price - Close-Kurs;

q - Anzahl der Bars die für die stochastische Kalkulation verwendet werden;

stoch(price,q)=price-LL(q)- q-period Stochastic;

EMA(stoch(price,q),r) - Erste Glättung- Exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitt mit der Periode r, angewendet auf Stochastic;

EMA(EMA(...,r),s) - Zweite Glättung - EMA von der Periode s, Angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung;

EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - Dritte Glättung - EMA von der Periode u, Angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung.

//--- Eingabeparameter



q - Periode die für die stochastische Berechnung verwendet wird (standard q=5);

r - Periode der ersten EMA, Angewendet auf die Stochastik (standard=20);

s - Periode der zweiten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung (standard s=5);

u - Periode der dritten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung (standard u=3);

AppliedPrice - price type (Vorgabe: AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

Hinweis:

