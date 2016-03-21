CodeBaseKategorien
Stochastic Indicator Blau_TStoch - Indikator für den MetaTrader 5

Author: Andrey N. Bolkonsky

Stochastic Indicator (smoothed q-period Stochastic) von William Blau basiert auf dem Stochastic Indicator (Schaun Sie auch hier: Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

Es zeigt den Abstand zwischen dem Close-Kurs und dem tiefsten Kurs der q Bars. Der stochastische numerische Wert zeigt die Kurs-Position relativ zu dem tiefsten Kurs der Periode (q bars), Die Werte sind >=0.

Stochastic Indicator Blau_TStoch

  • Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include\ kopiert werden.
  • Die Datei Blau_TStoch.mq5 muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ kopiert werden.

Stochastic Indicator Blau_TStoch

Stochastic Indicator Blau_TStoch

Berechnung:

Die folgende Formel wird für die Kalkulation von q-period Stochastic verwendet:

stoch(price,q) = price - LL(q)

wobei:
  • price - Close-Kurs der aktuellen Timeframe;
  • q - Anzahl der Bars die für die stochastische Kalkulation verwendet werden;
  • LL(q) - Tiefster Kurs der q bars.

Die glättende stochatische q-period wird wie folgt berechnet:

TStoch(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( stoch(price,q) ,r),s),u)

wobei:

  • price - Close-Kurs;
  • q - Anzahl der Bars die für die stochastische Kalkulation verwendet werden;
  • stoch(price,q)=price-LL(q)- q-period Stochastic;
  • EMA(stoch(price,q),r) - Erste Glättung- Exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitt mit der Periode r, angewendet auf Stochastic;
  • EMA(EMA(...,r),s) - Zweite Glättung - EMA von der Periode s, Angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung;
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - Dritte Glättung - EMA von der Periode u, Angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung.

//--- Eingabeparameter

  • q - Periode die für die stochastische Berechnung verwendet wird (standard q=5);
  • r - Periode der ersten EMA, Angewendet auf die Stochastik (standard=20);
  • s - Periode der zweiten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung (standard s=5);
  • u - Periode der dritten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung (standard u=3);
  • AppliedPrice - price type (Vorgabe: AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

Hinweis:

  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Wenn r, s oder u =1, wird keine Glättung angewendet;
  • Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).

