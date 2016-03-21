Author: Andrey N. Bolkonsky



Ergodic Oscillator von William Blau basiert auf dem True Strength Index Indikator (Schauen Sie auch hier: Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

Um einen Trendwechsel zu identifizieren, wird eine Signallinie verwendet.

Kaufsignal: Wenn die Signallinie nach oben kreuzt.

Sell signal: Wenn die Signallinie nach unten kreuzt.

Die Signallinie wird berechnet unter der Verwendung der Glättung eine Basislinie (Ergodic, True Strength Index), wobei die durchschnittliche Periode genauso groß ist, wie die letzte durchschnittliche Periode der Basislinie.

Wir haben einen Aufwärtstrend wenn die Basislinie oberhalb der Signal Linie ist, und wir haben einen Abwärtstrend wenn die Basislinie unterhalb der Signallinie liegt.



Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das Verzeichnis terminal_data_folder \MQL5\Include\ kopiert werden.

Blau_Ergodic.mq5 must be placed in terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Berechnung:



Ergodic oscillator is calculated by formula:

Ergodic(price,q,r,s,u) = TSI(price,q,r,s,u) SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic(price,q,r,s,u) ,ul)



wobei:



Ergodic() - base line - True Strength Index TSI(price,q,r,s,u);

SignalLine() - signal line - exponentially smoothed moving average Mit der Periode ul, Angewendet auf Ergodic;

ul - Die durchschnittliche Periode der Signallinie (gemäß Willam Blau, muss diese Übereinstimmung mit der letzten durchschnittlichen Periode (>1) der Ergodic Linie. Beispiel: Ergodic(price,q,r,s,u)=Ergodic(price,2,20,5,1), In diesem Fall ist ul=s=5.

//--- Eingabeparameter

graphic plot #0 - Ergodic (True Strength Index):

q - Periode des gemittelten Momentums (standard q=2);



r - Die Periode des ersten EMA, Angewendet auf das Momentum (default r=20);



s - Die Periode des zweiten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung (Standard s=5);



u - Periode der dritten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung (Standard u=3);

graphic plot #1 - Signallinie:

ul - Periode für die Glättung der Signallinie, Angewendet auf die Basislinie (standard ul=3);

AppliedPrice - price type (Vorgabe: AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

Hinweis: