Stochastic CG Oscillator

Wirklicher Autor:

Witold Wozniak

Stochastik CG Oszillator - ist ein Stochastik Oszillator, der seine Werte nicht aus den Kursen berechnet, sondern vom CG Oscillator .

Der normale Stochastik Oszillator zeigt möglicherweise nicht die Zyklen des Marktes. Er nutzt feste Zeiträume zur Berechnungen und passt sich nicht den sich ständig ändernden Marktzyklen an. Stochastic CG hat diesen Nachteil nicht, und passt sich der aktuellen Marktvolatilität an.

Der Indikator wurde inspiriert durch John Ehlers Artikel "Using The Fisher Transform" veröffentlichten im "Technical Analysis Of Stock & Commodities"-Magazin, November 2002. Die einfachste Verwendungsmethode dieses Indikators entspricht vollkommen der des Stochastik Oszillators oder dem RSI.