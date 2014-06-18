请观看如何免费下载自动交易
此指标依据输入参数显示周期内的最大价格:
//+------------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+------------------------------------------------+ input string level_name="Price_HIGHEST_HIGH_VALUE_1";// 级别名称 input string level_comment="Trigger level"; // 级别注释 input uint level_period=5; // 级别搜索周期 input uint level_start=0; // 开始柱线号码 input color level_color=clrLime; // 级别颜色 input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID; // 触发线风格 input ENUM_WIDTH level_width=w_3; // 触发线宽度 input bool Deletelevel=true; // 删除级别
图例 1. 指标 HIGHES_HIGH_VALUE
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2295
MFI_3HTF
在同一图表中显示三条不同周期的 MFI (资金流指数) 振荡器。Exp_AFIRMA
此 Exp_AFIRMA EA基于 AFIRMA (自回归有限脉冲响应移动平均线) 指标的信号。
LOWEST_LOW_VALUE
此指标依据输入参数显示周期内的最小价格。HIGHEST_HIGH_VALUE_HTF
此指标依据输入参数显示周期内的最大价格，考虑到时间帧中的被搜索价格。