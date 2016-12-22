智能交易系统基于扩展的 CExpert 类, 只允许选择多/空单边 (或双边) 交易。

提供两个不同的文件:

LongShortExpertModified.mqh: 这个类扩展自省缺的 CExpert, 改编了 CheckOpen() 和 CheckReverse() 方法以便只允许所需订单开仓;

这个类扩展自省缺的 CExpert, 改编了 CheckOpen() 和 CheckReverse() 方法以便只允许所需订单开仓; LongShortExpertMACD.mq5: 该 EA 在嵌入的 ExpertMACD.mq5 类的基础上简单修改, 包括已开发的改编版智能系统, 以便根据输入参数只允许期望的订单类型, 并且澄清智能系统的使用。

LongShortExpertModified

这个类修改了省缺 CExpert 类的行为, 只允许以下某种枚举类型的订单:

enum ENUM_AVAILABLE_POSITIONS { LONG_POSITION, SHORT_POSITION, BOTH_POSITION };

此枚举将用作所需最终 EA 的输入参数, 以确定允许哪种类型的订单, 并且仅在允许双边交易类型 (BOTH_POSITION 枚举值) 时, 才会在内部为所需订单开仓并处理订单反转。

为此, 重写了 CheckOpen() 和 CheckReverse() 方法:

class CLongShortExpertModified : public CExpert { protected : ENUM_AVAILABLE_POSITIONS m_positions; public : CLongShortExpertModified( void ); ~CLongShortExpertModified( void ); virtual bool CheckOpen( void ); virtual bool CheckReverse( void ); void SetAvailablePositions(ENUM_AVAILABLE_POSITIONS newValue){m_positions=newValue;}; };

改编的 CheckOpen() 根据 m_positions 值检查多头或空头仓位:

bool CLongShortExpertModified :: CheckOpen() { switch (m_positions) { case LONG_POSITION: return CheckOpenLong(); case SHORT_POSITION: return CheckOpenShort(); default : return CExpert::CheckOpen(); } }

改编的 CheckReverse() 在双边类型允许时检查仓位反转:

bool CLongShortExpertModified::CheckReverse() { switch (m_positions) { case LONG_POSITION: case SHORT_POSITION: return false ; default : return CExpert::CheckReverse(); } }

LongShortExpertMACD

这个类提供了一个之前类的特殊使用 EA 示例, 基于 MQL5 发行版包含的省缺 ExpertMACD。

首先, 必须包括具体的 Expert 类, 并添加相应的输入参数。另外, 用外部智能系统替代省缺的智能系统与子类关联:

#include <Expert\LongShortExpertModified.mqh> input ENUM_AVAILABLE_POSITIONS Inp_Allowed_Positions=BOTH_POSITION; CLongShortExpertModified ExtExpert;

智能系统初始化后, 必须根据输入值设置参数:

if (!ExtExpert.Init( Symbol (), Period (),Expert_EveryTick,Expert_MagicNumber)) { printf ( __FUNCTION__ + ": 智能系统初始化失败" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 1 ); } ExtExpert.SetAvailablePositions(Inp_Allowed_Positions);

不需要进行其它修改。下图显示了智能系统的配置参数: