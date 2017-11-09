Der Mikahekin Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Der Indikator benötigt den Indikator Mikahekin.mq5. Sichern Sie ihn im Verzeichnis <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Der Indikator Mikahekin_HTF