Indikatoren

Mikahekin_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der Mikahekin Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Zeitrahmen für den Chart

Der Indikator benötigt den Indikator Mikahekin.mq5. Sichern Sie ihn im Verzeichnis <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Der Indikator Mikahekin_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18814

