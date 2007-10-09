CodeBaseРазделы
Индикаторы

Казахский Удав - индикатор для MetaTrader 4

Автор: mandor

ЗигЗаг с необычными свойствами (при построении вы задаете длину).



Казахский Удав


Elliott Wave Oscillator Elliott Wave Oscillator

Индикатор Elliott Wave

EMA-Crossover_Signal EMA-Crossover_Signal

Индикатор очень простой и разумеется требует некоторых умственных и психологтческих усилий.

Instantaneous Trend Line Instantaneous Trend Line

Один из индикаторов, которые я советую новичкам, как индикатор для входа.

Full_Bar_w_Spread_Shadow Full_Bar_w_Spread_Shadow

Индикатор Full Bar w Spread Shadow.