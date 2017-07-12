CodeBaseKategorien

PEMA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
PEMA.mq5 (14.01 KB) ansehen
PEMA_HTF.mq5 (20.9 KB) ansehen
Der Indikator PEMA mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator PEMA.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator PEMA_HTF


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18492

